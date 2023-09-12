Политика

Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Котовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом Советов», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Ведущий Максим Костиков обсудит с ним итоги выборов, которые с 8 по 10 сентября прошли в Псковской области.

Насколько кампания этого года была конкурентной, прозрачной, транспарентной? Были ли в ней какие-то неожиданности? В чем секрет высоких результатов партии власти на выборах и «крохах» голосов, полученные оппозицией? Как муниципальная реформа отразилась на ходе избирательной кампании в районах?

К разговору могут присоединиться и радиослушатели. Телефон прямого эфира - 56-73-72.

Трансляция завершена.