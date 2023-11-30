Политика

Андрей Турчак поздравил однопартийцев с 22-летием «Единой России»

С 22-летней годовщиной со дня основания «Единой России» однопартийцев, сторонников и ветеранов партии поздравил секретарь Генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

«Сегодня исполняется 22 года "Единой России" - ведущей политической силе страны. Все эти годы мы являемся опорой нашего президента и его курса на усиление и развитие России. С первых своих дней "Единая Россия" объединяет людей всех возрастов и профессий вокруг общих ценностей - любви к Родине, уважения к нашей истории и культуре, желания видеть Россию сильной, независимой и великой. Сегодня перед нами и перед страной стоят новые вызовы и новые задачи», - написал он.

Андрей Турчак отметил, что эти вызовы обсуждали с коллегами в Санкт-Петербурге на партийной конференции в преддверии Съезда.

«Помощь фронту и семьям участников СВО, исполнение Народной программы партии — безусловные приоритеты. Но не только. В следующем году пройдут выборы президента. И наша задача — обеспечить уверенную и легитимную победу нашего лидера Владимира Путина. Как и 22 года назад, нам жизненно необходимы единство и сплоченность. У нас только одна цель — это победа. Во всех смыслах этого слова. Уверен, вместе мы ее одержим», - заключил он.