Политика

Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Котовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом Советов», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Ведущий Максим Костиков обсудит с ним итоги состоявшихся на прошлой неделе выборов президента РФ и актуальные вопросы деятельности регионального парламента.

Насколько президентская кампания этого года была конкурентной, прозрачной, транспарентной? Насколько неожиданным оказались результаты выборов? Чем можно объяснить высокую явку? Каким образом родной для Александра Котова Стругокрасненский район вышел в лидеры по голосованию в Псковской области? Будет ли в регионе продолжена муниципальная реформа? Каким темам будут посвящены парламентские часы на ближайших сессиях областного Собрания? Что изменилось за 30 лет в региональном парламенте?

Об этом и многом другом — в эфире. Также Александр Котов ответит на вопросы радиослушателей. Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира 56-73-72.