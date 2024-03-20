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Политика

Александр Котов о конкурентности и результатах президентских выборов

20.03.2024 16:45|ПсковКомментариев: 0

Гостем программы «Дом Советов» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 20 марта, стал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Центральной темой эфира стали прошедшие выборы президента России. Были ли они конкуренты? Почему беспрецедентную поддержку избирателей получил действующий президент? Какие районы Псковской области стали лидерами по явке и почему? По какой причине кандидат Владимир Путин не стал выдвигаться от партии «Единая Россия», а принял участие в выборах в качестве самовыдвиженца? На эти и другие вопросы гость студии ответил в беседе с Максимом Костиковым. 

 

- Александр Алексеевич, оппозиция, в том числе несистемная, как внутри страны, так и за рубежом, говорит, что выборы были недостаточно конкурентными, не было ярких представителей политической оппозиции, их не допустили, того же Бориса Надеждина (кандидата от партии «Гражданская инициатива», который не прошел регистрацию — ред.), который выступал с альтернативным путем развития страны. На ваш взгляд, насколько выборы были конкурентными, прозрачными и легитимными?

- Что касается оценки выборов со стороны оппозиции. На любых выборах, при любой ситуации, при любых участниках, при любых кандидатах с их стороны оценка всегда именно такая: выборы неконкурентные, не допустили авторитетных, уважаемых кандидатов, за которых чуть ли не большинство ринулось бы голосовать и их поддерживать.

- Надеждин уже заявил, что был бы даже второй тур.

- Да, якобы был бы второй тур, если бы был Надеждин. Мне немного даже смешно от таких оценок. Понимаете, в этой конкретно ситуации, если говорить о президентских выборах, не мог появиться случайный человек, который мог бы реально составить серьезную конкуренцию действующему президенту. По объективным причинам.

- То есть это закономерно?

- Это закономерно. Президент работает уже достаточно большое количество времени на этом посту. И если оценивать его работу по каким-то результатам, которые очевидны всем, здесь не нужно быть специалистом, аналитиком или экспертом, просто обывателем, можно своими глазами увидеть, что было и что стало. Очевидно, что у Владимира Путина есть масса заслуг как у руководителя государства. Благодаря ему, благодаря его умению и опыту страна сильно изменилась. Отталкиваясь от этого, отталкиваясь от той поддержки, которую он имел на старте избирательной кампании, получился такой результат.

Представить себе в этой ситуации такие выборы, при которых бы стоило ожидать второй тур, я не могу. Возможно, при наличии какого-то более сильного кандидата, чем те, которые участвовали в избирательной кампании, процент поддержки Путина мог бы быть ниже, но однозначно Путин победил бы в первом туре, в этом, по-моему, сомнений нет ни у кого. Все комментарии — однотипные, и ничего другого я не слышал.

- В связи с этим вопрос. Если Путин и поддерживающие его политические силы, в том числе ваша партия «Единая Россия», так уверенно себя чувствуют, его рейтинги очень высокие, почему бы тогда не упростить избирательное законодательство? Дать возможность большему количеству людей принимать участие в кампании, не вводить всякие фильтры и ограничения на всех уровнях. Такая точка зрения тоже звучит. Власть же и так себя уверенно чувствует, она и так ничего не боится, она и так побеждает, общество и так ее поддерживает. Зачем тогда придумывают разного рода ограничители?

- Я считаю, что выборы президента — это достаточно серьезное в истории страны событие. Это главное политическое событие за 6 лет, и превращать это политическое событие в вакханалию — неправильно. Можно было вообще снять всякие ограничения, как вы говорите, и было бы штук 30 кандидатов, самых разных.

- Мы видели чудоковатых блогерш.

- Да-да, и среди них было бы большое количество, мягко говоря, чудаков. В этом всем избирателям нужно было бы разобраться, посмотреть на это все. Собственно, мы такую избирательную кампанию тоже проходили, на выборах президента в том числе. Мы знаем, к чему это приводит — к путанице, к иронии в отношении самого выборного процесса и больше ни к чему.

Мы исходим из того, что если какой-то кандидат участвует в выборах президента, у него, по крайней мере, должен быть за плечами определенный багаж. А не так: шел по улице и решил поучаствовать в выборах президента. Это неправильно. Все-таки должны быть определенные критерии для кандидатов на выборах президента, как, собственно, и на других выборах, в зависимости от их уровня. Должны быть требования к кандидатам, чтобы избиратели видели, что мы не цирк устраиваем, а проводим избирательную кампанию по выбору лидера государства.

- Сейчас многие журналисты, политологи, Telegram-каналы оценивают явку на выборах. Мы тоже сделали с коллегами анализ ситуации по Псковской области в разрезе муниципалитетов. По явке в вашем родном в Стругокрасненском муниципальном округе наилучшие показатели, а в Великих Луках и в Порховском районе — худшие. Проводится ли какой-то анализ? С чем это связано? Почему в Стругокрасненском районе явка 86,41%, а в Великих Луках 58,07%?

- Конечно, анализ, как и в любой другой избирательной кампании, будет сделан. И избирательная комиссия будет анализировать, и органы исполнительной власти, и мы, депутаты, посмотрим обязательно по своим избирательным округам. Традиционно явка ниже там, где проживает городское население — в городах и в районных центрах. Исторически так сложилось, что сельское население более дисциплинировано. На селе люди считают, что они должны пойти и принять участие в голосовании, потому что и население там, понятно, постарше, те, кто затронул советские годы, когда на выборы ходили 99,9% избирателей. И они более дисциплинированные. В городах люди немножко расслаблены, более свободолюбивые, они предпочитают не участвовать в политических процессах. Ну и, наверное, есть определенные особенности в муниципалитетах. Где-то, может быть, менее активно информировали.

- Почему, на ваш взгляд, Владимир Путин не стал выдвигать свою кандидатуру от партии «Единая Россия», а пошел самовыдвиженцем?

- Для того, чтобы все сторонники всех политических партий и движений могли спокойно отдать свои голоса, не ориентируясь на партийного кандидата.

- То есть это символ консолидации?

- Абсолютно точно. И мне кажется, это было верное решение. Путин дал возможность сторонникам всех политических партий спокойно, не отягощая себя ничем, отдать свои голоса. Я считаю, например, что сторонники КПРФ отдали свои голоса, в том числе, за Путина, несмотря на то, что был выдвинут их кандидат. Так можно сказать, наверное, и про любую другую политическую партию.

Беседовал Максим Костиков

Видеоверсию эфира можно увидеть по ссылке ниже. 

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание #политика #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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