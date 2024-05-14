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Политика

«Гонки по вертикали»: Белоусов вместо Шойгу, спецоперация в Госдуме и выборы-2026

14.05.2024 15:02|ПсковКомментариев: 0

Здравствуйте! В эфире радио ПЛН FM «Гонки по вертикали», в студии – автор программы, главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко с обзором событий политической жизни за неделю, на которой псковичи догуливали майские каникулы и отмечали День Победы, в кои-то веки наблюдали северное сияние и полное отсутствие движухи в региональной политтусовке — буквально от слова совсем. Этот вакуум компенсировался новостями из федерального центра, где формируется новое правительство.

 

Центральные темы выпуска.

Запрос на обновление, консервативный сценарий формирования кабинета министров и Белоусов вместо Шойгу на посту министра обороны. Как всё это понимать?
Спецоперация «Расцвет демократии в Госдуме» как старт неофициальной кампании по выборам в парламент 2026 года.
А вы что тут делаете? Улавливают ли сигналы из центра в псковских региональных отделениях оппозиционных партий?

Центральная тема этих дней – перестановки в правительстве, которые последовали сразу после инаугурации президента Владимира Путина. О ней, напомню, шла речь в предыдущем выпуске нашей программы. Помимо прочего говорили и о возможных изменениях. Сейчас уже очевидно, что они не носят в целом кардинального характера. Отчего обозреватели констатируют: дескать, запрос общества на перемены не реализован, избрана консервативно-охранительная модель.

В кресло председателя правительства снова сел Михаил Мишустин, в чем мало кто сомневался, вдобавок почти все вице-премьеры и министры остались на привычных местах. Как заключали некоторые комментаторы, всё это происходит потому, что политический режим не только не готов - он просто не способен сейчас на кадровый дрейф. Изменения немногочисленны и точечны, имеют значение только для посвященных.

Вроде того, что куратор Псковской области в кабмине Денис Мантуров уступает пост главы Минпромторга теперь уже бывшему калининградскому губернатору Антону Алиханову, которого, как известно, связывают давние рабочие и дружеские отношения с главой Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Но при этом Мантуров идет на повышение – он стал не просто зампредседателя правительства, а первым вице-премьером, и это скорее плюс для нашего региона: ну как же, высокопоставленный чиновник отвечает за него и реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области, не раз приезжал, хорошо знаком с региональным руководством. Но в целом, повторюсь, до определенного момента всё выглядело так, что в результате долгих консультаций с разными акторами, обитателями кремлевских башен, политическими кланами, реализуется самый консервативный вариант - не трогать ничего и никого. Любые попытки кадровых маневров, видимо, открывали такой ящик неизвестного, требовали таких усилий, свода мнений и ожиданий, что лучшим оказался полный застой.

Как писали авторы политических Telegram-каналов, это лучший формат для политического режима, где все держится на тонких нитях неосязаемого баланса, и главное тут — ничего не нарушить.

С другой стороны, события воскресного вечера показали: изменения все-таки происходят – серьезные и даже знаковые. Речь, разумеется, о замене Сергея Шойгу на Андрея Белоусова на посту министра обороны. Героя России, в свое время удостоенного неформального титула «Самый популярный министр России», сменили на человека гражданского, профессионального экономиста, до недавнего времени первого вице-премьера.

Как? Почему? Зачем — в условиях продолжающейся СВО? Надо ли вообще менять коней на переправе?

Пояснения официального представителя Кремля Дмитрия Пескова на этот счет рождали воспоминания о Евгении Онегине — перефразируя классика, о кандидате на пост главы военного ведомства можно было сказать: «Он был глубокий эконом, То есть умел судить о том… как вписать увеличившуюся в разы экономику силового блока в экономику страны». Плюс, по мысли президента, Белоусов способен обеспечить выполнение задач по внедрению инноваций и прорывным технологическим решениям. Помимо прочего Дмитрий Песков напомнил, что бюджет силового блока с учётом Минобороны сначала был 3% ВВП, потом вырос до 4,5%, а сейчас составляет 6,7%. «Это некритическая цифра, но мы постепенно приближаемся к ситуации середины 80-х годов прошлого века, когда доля расходов была 7,4%», - продолжил свою мысль спикер Кремля. По его словам, в таких обстоятельствах важно сделать так, чтобы экономика силового блока соответствовала динамике нынешнего момента. Ну а что касается Шойгу, он назначен секретарем Совета безопасности вместо Николая Патрушева. Тот, как стало известно сегодня, назначен помощником президента. Предположения некоторых политологов относительно его возможного перехода в кремлевскую администрацию не оправдались. Согласно подписанному президентом указу, руководителем администрации президента остается Антон Вайно, его первыми заместителями Алексей Громов и Сергей Кириенко.

Таким образом, и здесь прогнозы об изменениях в АП не оправдались, все ключевые фигуры остались на своих местах.

Между тем понятно, что изменения (пусть и не глобальные, как ожидали некоторые) продолжатся — и в целом в политических элитах, и в отдельных структурах, а относительно Минобороны обозреватели уже чаще используют определение «чистка» - сегодня Следственный комитет России подтвердил информацию о заключении под стражу начальника управления кадров министерства обороны РФ Юрия Кузнецова. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере от представителей коммерческих структур. Напомню, что в конце апреля за взятку был задержан замминистра Тимур Иванов. Вчера стало известно о том, что рапорт об отставке написали еще два заместителя главы министерства обороны Алексей Криворучко и Руслан Цаликов.

Что до рассмотрения кандидатур первых лиц правительства в Госдуме, то этот процесс можно считать если уж и не началом неофициальной парламентской кампанией, то стартом подготовки к ней. Президентские выборы закончились – пора думать о новых вызовах. Как заявлялось 13 мая на Охотном ряду, с этого дня депутаты несут часть ответственности за деятельность исполнительной власти. А та, мол, должна понимать, что теперь от ее работы зависит еще и результат выборов 2026 года.

Позиции в Госдуме девятого созыва, похоже, и стали причиной для ухода КПРФ и «Справедливой России – За правду» в частичную оппозицию к кабинету министров, полагает «Независимая газета». Хотя коммунисты и эсэры только воздерживались по отношению к некоторым из заместителей председателя правительства, такое поведение выглядело, на взгляд политологов, чисто электоральным. В том числе и поэтому политическая спецоперация «расцвет демократии на Охотном Ряду» открыто модерировалась спикером Госдумы Вячеславом Володиным, а это означает, что она, видимо, была санкционирована сверху. Тема начинающейся подготовки к выборам, до которых еще два года, нам интересна еще и тем, что в 2026 году пройдут и выборы депутатов Псковского областного Собрания. Так что можно было бы ожидать, что параллельно с активизацией левых на федеральном уровне что-то подобное будет происходить и в регионе. Но — нет. Тут никакой активности.

Лидер эсеров Олег Брячак в соцсетях отчитывается о сборе грибов, коммунисты во главе с первым секретарем обкома Петром Алексеенко то запоздало реагируют на муниципальную реформу, то в отсутствие собственных новостей превращают сайт обкома в эдакий вестник пресс-службы лидера партии Геннадия Зюганова. Справедливости ради отмечу, что не активнее и другие региональные отделения партий. Так что призываю всех поскорее выходить из этой майской спячки, проявлять активность, а мы в свою очередь будем наблюдать и помогать слушателям ПЛН FM, зрителям ПЛН-ТВ и читателям Псковской Ленты Новостей находиться в курсе событий.

Уже завтра встретимся в прямом эфире с тандемом руководителей регионального отделения партии «Новые люди» Игорем Романовым и Андреем Маковским — расспросим, что происходит в организации после ее слияния с «Партией роста» и всё-таки кто у них там главный.

На этом всё на сегодня. Это были «Гонки по вертикали». Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами.

Александр Савенко

Фото: Псковская Лента Новостей, duma.gov.ru, pskov.ru, vk.com, tvcenter.ru

Теги: #гонки по вертикали
Источник: Псковская Лента Новостей
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