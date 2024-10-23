Политика

Экс-лидер «Родины» ушел с поста сопредседателя «Справедливой России»

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду», член президиума Геннадий Семигин написал заявление о сложении полномочий, сообщил лидер СРЗП Сергей Миронов на съезде партии.

«Я получил заявление от Геннадия Юрьевича Семигина о сложении своих полномочий в связи с тем, что он будет сосредоточиваться на другой работе. Он остается членом партии, но считает необходимым с этого поста уйти», — рассказал он.

Миронов напомнил, что Семигин на посту сопредседателя СРЗП руководил работой центрального совета партии и поблагодарил его за труд. Лидер партии добавил, что должность Семигина останется вакантной, и предложил через год, перед выборами в Госдуму 2026-го, назначить на нее Руслана Татаринова, который в данный момент участвует в военной операции на Украине.

Татаринов, как и второй сопредседатель СРЗП Захар Прилепин, является полковником Росгвардии. До участия в военной операции занимал пост руководителя аппарата фракции СРЗП в Госдуме.

В 2001–2002 годах был консультантом Миронова, когда тот был председателем Совета Федерации (2001–2011). С 2002 по 2003 год Татаринов занимал пост замначальника управления кадров и государственной службы аппарата Совфеда, а в 2003–2007 годах возглавлял это управление. С 2007-го по май 2011-го руководил секретариатом председателя Совфеда Миронова. До работы в Совфеде был первым заместителем гендиректора химкинского ЧОП «Центурион-Н».

Семигин — основатель и лидер партии «Патриоты России», которая в 2021 году объединилась с «Справедливой Россией» и партией Прилепина «За правду», образовав СРЗП. В мае Семигина сняли с должности главы думского комитета по делам национальностей. Фракция СРЗП в Госдуме заявила, что решение снять его и выдвинуть на этот пост Яну Лантратову принято «в рамках плановой кадровой ротации во фракции СРЗП».

Этому предшествовал конфликт Семигина с бывшим бойцом группы «Русич», военкором Евгением Рассказовым, известным по позывному Топаз, из-за публикации на сайте «Патриотов России» в начале прошлого октября. В ней говорилось в том числе о российских военных, которых якобы приходится «загонять пинками на поле боя». Семигин заявил, что злоумышленники взломали сайт движения и разместили там фейковую публикацию от имени пресс-службы движения. Произошедшее он назвал «диверсией» в отношении себя, пишет РБК.

На эту публикацию обратил внимание и процитировал Рассказов. В феврале Семигин подал к нему иск с требованием 6 млн руб. компенсации за оскорбление чести, достоинства и деловой репутации. В середине апреля ему присудили 500 тыс. руб. компенсации. Рассказов связывал исковое обращение с тем, что депутат, сказав: «Обиделся на то, что я обратил внимание общественности на эту его публикацию».