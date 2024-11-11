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Политика

«Дневной дозор»: Должно ли российское общество прислушиваться к мнению тех, кто уехал за границу?

15.11.2024 10:34|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Должно ли российское общество прислушиваться к мнению тех, кто уехал за границу?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

За последние несколько лет, с начала специальной военной операции Россию покинуло значительное количество оппозиционно настроенных общественно-политических деятелей, деятелей культуры и представителей бизнеса. Многие из них уже вернулись, часть из тех, кто остался за кордоном, воздерживается от публичных высказываний, но есть определенная группа граждан, которые, находясь за рубежом, регулярно критикуют не только российскую власть, выбранный ею внутриполитический и внешнеполитический курс, но и страну в целом, граждан, которые поддерживают действующую власть, а некоторые - даже весь российский народ.

За эти два с половиной года представители эмигрантских кругов пытались создать несколько координационных центров оппозиции, объединить ряд группировок, в том числе, с целью получения финансирования от иностранных государств. Правда, ничего из этих проектов не реализовано, оппозиционеры переругались между собой. Тем не менее поток жесткой критики и призывов к россиянам противостоять власти - не ослабевает. Некоторые эмигранты даже не стесняются ставить своей целью нанесение стратегического поражения России и последующий ее раздел. Российская власть демонстративно игнорирует мнение тех, кто уехал. Многие объявлены иноагентами, террористами и нежелательными организациями, стали фигурантами уголовных дел и фактически получили «шлагбаум» на возвращение в страну. В истории нашей страны уже было время, когда часть оппозиционно настроенной прослойки уезжала за границу и создавала там эмигрантские центры борьбы. И вот очередной виток.

Должно ли российское общество прислушиваться к мнению тех, кто уехал и выступает из-за рубежа, в том числе отрабатывая иностранное финансирование? Надо ли на это как-то реагировать? Например, приравнять таких «высказывальщиков» к врагам народа, вычеркнуть отовсюду и забыть как проклятое племя, убрать их книги с магазинных и библиотечных стеллажей, запретить их песни? Стоит ли разделять оппозицию на тех, кто уехал, и тех, кто остался? А может, среди предложений, которые звучат от наших бывших соотечественников из-за заграницы, есть действительно рациональные, не окрашенные антироссийской пропагандой и политической идеологией? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Если представить, что россияне — одно домовладение, семья, у которой есть какие-то хлопоты и проблемные вопросы — например, картошку сажать или помидоры с огурцами, то в такой ситуации, наверное, неправильно руководить процессом и выкрикивать искрометные советы из-за забора. Так и в ситуации с забугорными высказываниями тех, кто уехал, полагает председатель законодательного комитета Псковского областного Собрания, единоросс Алексей Севастьянов. У нас в стране и своих граждан с идеями хватает.

«Собака лает, караван идёт. Если бы эти люди хотели сделать что-то хорошее для России и её народа, они бы не сбежали и не критиковали бы из-за границы. Они бы предложили свою помощь и попытались бы сделать нашу жизнь лучше. Я бы не стал их изолировать, а просто смотрел бы на них, как на зоопарк. Они говорят, что угодно. Рано или поздно они заскучают по дому или захотят вернуться. Поэтому они говорят всё это, чтобы просто успокоить себя. Это просто самоутешение и самооправдание. А я повторюсь, если бы они хотели помочь стране, они вели себя по-другому».

Должно ли российское общество прислушиваться к мнению тех, кто уехал? Директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин считает этот вопрос очень серьезным и очень сложным. Во-первых, это зависит от самого общества. А оно сейчас слишком разношерстное, с разными позициями даже внутри каких-то групп. И надо ли такому разрозненному обществу прислушиваться к чьему-то мнению? Есть и другие нюансы.

«Я не думаю, что сегодняшнему обществу это нужно. Я оцениваю сегодняшнее состояние общества с той точки зрения, что для людей важно только одно мнение - президента. Все остальные мнения их вообще не интересуют. Разумные они, неразумные, рациональные, нерациональные. Обществу это по барабану. Никаких дискуссий, никаких оправданий чьих-то слов, которые не стыкуются с официальной политикой России. Это мнение никому неинтересно. Людям, которые покинули родину и, как говорится, из-за бугра учат жить тех, кто остался, как они должны себя вести? Ребята, приезжайте сюда и помогайте, говорите свое мнение, высказывайтесь. Нет, вы не хотите этого делать внутри страны, уехали на Запад. Можете не молчать, но советов давать не надо. Если ты критикуешь власть из-за границы, то ты находишься в более выигрышном положении, чем люди, которые критикуют власть внутри страны. К мнению этих людей, которые внутри страны, лично я бы сказал, что надо прислушиваться».

Не стоит всех релокантов равнять под одну гребенку, считает лидер псковских либерал-демократов, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков. По его мнению, государство должно разделять тех, кто уехал из страны по каким-то вынужденным причинам, и тех, кто едет в Европу за мнимой безопасностью, чтобы оттуда ругать курс российского правительства и граждан, которые остались и якобы ничего не понимают. Кроме того, убежден Антон Минаков, правительство России должно бороться за возвращение граждан из-за рубежа, а таких — сотни тысяч.

«Я считаю, что этих граждан, уехавших, нужно разделять, но осуждать их не надо. Со стороны правительства должна проводиться, возможно, более глубокая пропагандистская работа. Все-таки у нас в стране одна из самых больших проблем — это демографическая проблема. И мы должны бороться за возвращение наших граждан. Но ни в коем случае не выставлять им угрозы или условия, которые 100% наших соотечественников просто вынудят остаться за границей».

Прислушиваться к мнению людей надо в зависимости от того, насколько разумные вещи они говорят, а не от того, где они находятся, полагает председатель регионального отделения партии «Яблоко», депутат областного Собрания Артур Гайдук. А призывы из разряда запретить музыку и книги тех, кто уехал и нехорошо высказывается, он считает мракобесием: когда человек искусства создает какое-то произведение, оно уже принадлежит не ему, а людям. Ответил депутат и на вопрос, стоит ли, по его мнению, разделять оппозицию на тех, кто уехал, и тех, кто остался.

«В подобных ситуациях оппозиция, которая уезжает, противостоит другой оппозиции чаще всего. Поэтому, наверное, да. Есть эмиграция, а есть оппозиция».

Прислушиваться к тем, кто уехал, может, и надо. Но разве скажут они что-то дельное и актуальное? - задается вопросом псковский промышленник, гендиректора холдинга «NPN» Игорь Савиций. С момента переезда за границу люди попросту оторвались от той среды, о которой говорят, и полезной информации в их комментариях по большому счету — ноль. Комментарий Игоря Савицкого.

«Отрыв от России сильно сказывается. Где-то года через два люди начинают говорить о России немного необъективно, не понимая, что здесь происходит, какая ситуация, как живет народ. Теряется связь с бывшей родиной, и это сказывается на комментариях, и комментарии становятся не сильно интересными и не сильно актуальными. Я, конечно, слушаю больше всего экономистов, которые уехали из России. Но ничего актуального и нового из-за рубежа они, по сути, не говорят. Самое интересное, что как здесь не обсуждают большие экономические проблемы России, так и те люди, которые уехали, главные экономические проблемы России не обсуждают. Про вывоз капитала: кто вывозит капитал, по каким схемам, в чью пользу? Об этом не говорят ни здесь, ни там. Вот это очень интересно. Видимо, есть какая-то связь экономистов, которые уехали за рубеж, с теми олигархами, которые еще в России остались и вполне успешно тут работают».

Российское общество не то что не должно прислушиваться — оно должно «отслушиваться от слов тех, кто покинул Родину в особенно сложное время. В этом убежден кинорежиссер, худрук Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев. У него много знакомых, которые покинули страну после начала СВО. Теперь они не общаются.

«Если ты в чём-то не согласен и тебе что-то не нравится — помогай вдовам, детям, покупай медикаменты больным ребятам, которые приехали. Помогай просто людям хотя бы тогда, понимаете? А уезжать в другую страну и оттуда вякать что-то, с моей точки зрения, это просто низко и унизительно. Поэтому я для себя могу вам сказать честно: людей, которые свалили, а у меня довольно много знакомых уехало, я их вычеркнул из своей жизни навсегда».

Такова реакция Дмитрия Месхиева на уехавших, особенно на тех, кто еще и высказывается. И он такой не единственный. А нужно ли на таких высказывальщиков как-то реагировать на государственном уровне — например, запрещать их музыку, выступления, книги? По мнению Дмитрия Мехиева, этого делать не стоит, потому что нет смысла.

«"Драконскими" методами никогда ничего не добивались. Запретами только можно усугубить интерес других людей всё это смотреть, слушать, читать и так далее. Хотя я считаю, что литературу, допустим, писателей - продавать на прилавках не надо. А музыку людей, которые вещают во всю ивановскую против своей страны, живя не в ней, я бы не то, что запрещал, но, во всяком случае, не пропагандировал».

В рассуждениях на тему сегодняшней программы депутат Псковского областного Собрания от партии «Новые люди» Андрей Маковский невольно вспомнил генерала Краснова, который поддерживал фашистский режим. Сегодняшняя история чем-то схожа, если говорить о политически ангажированных персонажах. Надо ли к ним прислушиваться — в комментарии Андрея Маковского.

«Российскому обществу, конечно же, надо прислушиваться только внутри себя, и здесь, нужно руководствоваться принципом "чужую булку никто маслом не намажет". Мы сами должны разбираться внутри своей страны, сами бороться за свое лучшее будущее. Потому что те люди, которые уехали, тоже хотят кушать, и понятное дело, что они получают зарплату от наших оппонентов и лжепартнеров».

Что же касается целесообразности введения запретов в отношении забугорных звезд с антироссийской позицией, Андрей Маковский считает, что мы не должны уподобляться Западу, где выжигается любое инакомыслие, а если уж что-то и запрещать, то только через гражданские институты и экспертизы.

Мнения наших экспертов по поводу главного вопроса программы разделились. Одни считают, что к мнению уехавших после СВО соотечественников надо прислушиваться, потому что среди них могут быть и здравые мысли, а другие считают, что мы и сами разберемся, а вы, дорогие господа, если уж уехали, то молчите в тряпочку. Но большинство сошлись во мнении, что в плане ответной реакции наше общество не должно выносить каких-то запретов и вешать ярлыки на тех, кто уехал, потому что не согласен с политикой властей, и до сих пор продолжает активно высказываться. Они высказываются, потому что пытаются самооправдаться. И кто знает, может, в скором времени они пожалеют о своих словах и захотят вернуться.

Татьяна Иванова

Теги: #Дневной дозор
Источник: Псковская Лента Новостей
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