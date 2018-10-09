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Общество

Telegram невозможно полностью заблокировать - замглавы Минкомсвязи

10.10.2018 10:57|ПсковКомментариев: 0

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин заявил, что на сегодняшний день мессенджер Telegram не может быть полностью заблокирован для всех российских пользователей, сообщает «Интерфакс».

«Можно ли получить к нему (Telegram) доступ с российской территории? Да. Вопрос в том, все ли смогут получить доступ. Создать ситуацию, в которой не все смогут получить доступ, теоретически возможно, но очень затратно. Создать ситуацию, когда никто из желающих не сможет получить к нему доступ, невозможно, по крайней мере, сегодня», - сказал А.Волин в интервью газете «Известия» в среду.

«Как пользователь интернета могу сказать, что ни в одной стране мира не удалось со стопроцентной эффективностью обеспечить блокировку популярных интернет-сервисов. Вот с этим знанием нам, наверное, и нужно жить», - отметил он.

«Если будет большой спрос на тот или иной мессенджер или интернет-сервис, желающие им воспользоваться всегда смогут это сделать», - добавил замминистра.

Весной 2018 года Роскомнадзор обратился в Таганский суд Москвы с заявлением о немедленной блокировке Telegram на территории России из-за неисполнения сервисом требований ФСБ, которое было удовлетворено 13 апреля. Это решение позднее также было оставлено судом апелляционной инстанции без изменений.

Все решения российских судов в отношении Telegram юристы мессенджера обжаловали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Представители компании, а также ее основатель Павел Дуров неоднократно публично заявляли о технической невозможности предоставления ключей для декодирования сообщений.

Теги: #Telegram
Источник: Псковская Лента Новостей
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