Общество

100 лет со Дня образования кадровой службы в системе МВД отметили в Псковском линейном отделе

12 октября в Псковском ЛО МВД России на транспорте состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со Дня образования кадровой службы в системе МВД РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского ЛО МВД, 12 октября 1918 года считается датой образования службы. Именно в этот день совместным решением Народного комиссариата внутренних дел и Народного комиссариата юстиции РСФСР была принята инструкция «Об организации советской рабоче-крестьянской милиции». Этот документ стал отправным нормативно-правовым актом в создании и налаживании деятельности кадровых подразделений органов внутренних дел.

Кадровая служба – одно из наиболее значимых подразделений в системе МВД РФ. Сотрудники кадровых служб выполняют ответственную работу по обеспечению отбора, подготовки сотрудников, воспитанию и повышению профессионального уровня личного состава.

Начальник Псковского ЛО МВД России на транспорте полковник полиции Игорь Белоусов поздравил сотрудников отделения по работе с личным составом линейного отдела с их профессиональным праздником и отметил: «Служба каждого сотрудника органов внутренних дел начинается и заканчивается в самом тесном контакте с кадровым подразделением. От профессионализма и грамотности сотрудников кадрового подразделения во многом зависит и то, как пройдут годы службы сотрудника. Одна из основных задач отделения – укомплектовать подразделения линейного отдела наиболее достойными, грамотными и профессиональными людьми. Сотрудниками проводится большая работа по профессионально-правовому, героико-патриотическому воспитанию личного состава. Большое внимание уделяется развитию физической культуры и спорта».

После этого за добросовестное выполнение служебных обязанностей, достижение высоких показателей в служебной деятельности и в связи со 100-летием со Дня образования кадровых подразделений органов внутренних дел Российской Федерацией отличившиеся сотрудники были награждены грамотами.