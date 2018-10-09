Общество

«S-Fitness» объявляет кастинг на участие в конкурсе «Мини Мисс - 2018»

Спортивный клуб «S-Fitness» объявляет набор девочек в возрасте от 6 до 12 лет для участия в конкурсе «Мини Мисс - 2018». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, кастинг состоится 17 октября по адресу ул. Рокоссовского,16 ТЦ «Сфера».

Записаться на кастинг можно по телефону: 55-77-75.

Будущим конкурсанткам предстоит подготовить сольный номер (хореография, вокал, художественное чтение и т.д.) К остальным конкурсным заданиям девочки будут готовиться в ходе репетиций, которые будут проходить в спортивном клубе «S-Fitness». Постановкой общего танца и дефиле будет заниматься инструктор клуба «S-Fitness», мастер спорта России по художественной гимнастики Татьяна Пучкина.

Татьяна Пучкина – многократная чемпионка города и Псковской области, чемпионка Эстонии, член сборной Эстонии, участница Чемпионата Европы по групповым упражнениям, участница Чемпионата Мира в индивидуальной программе, призер Чемпионата Северо – Западного округа, член сборной Северо – Запада, финалистка Чемпионата России, бронзовый призер Чемпионата России среди юниоров, победительница Чемпионата Болгарии, Литвы, Mini Miss, Европейского турнира в городе Тарту.

Отметим, конкурс «Мини мисс» проходит ежегодно в Пскове уже на протяжении 10 лет.

Также все подробности о предстоящем мероприятии можно узнать на сайте ПЛН, в официальной группе клуба в ВК https://vk.com/s_fitness_pskov или на сайте http://sfera.fitness-super.ru. Адрес клуба «S-Fitness»: г.Псков, ул.Рокоссовского 16, тел.: 55-77-75.