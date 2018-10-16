Общество

Молодежный центр Пскова провел бесплатный мастер-класс по трудоустройству

Сегодня, 18 октября, в Центре студенческих инициатив ПсковГУ прошел традиционный мастер-класс по трудоустройству «Успешный соискатель». Организатором выступил Псковский городской молодежный центр совместно с Ресурсным центром подготовки кадров ПсковГУ, Центром социологии и региональной политики ПсковГУ, и Центром стандартизации. Мастер-класс посетило около ста человек – студенты псковских вузов и ссузов, сообщили Псковской Ленте Новостей в городском молодежном центре.

В ходе мастер-класса участники узнали, как правильно составить резюме и заинтересовать работодателя, как вести себя на собеседовании и какой гардероб будет уместен. Также эксперты рассказали, с чего начать поиск работы молодому специалисту и на каких ресурсах размещены вакансии для молодежи.



Кроме того, были озвучены результаты социологических исследований рынка труда и предпочтений выпускников. Так, более 70% выпускников ПсковГУ планируют остаться в регионе и начинать свой трудовой путь здесь. Участники встречи также получили практические знания, которые в дальнейшем помогут им успешно трудоустроиться.

Напомним, «Успешный соискатель» Молодежный центр проводит ежегодно с 2013 года.