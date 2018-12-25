Общество

Изменения в Положение о публичных слушаниях рассмотрел правовой комитет гордумы Пскова

Сегодня, 25 декабря, состоялось заседание комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы под председательством депутата Эдуарда Белова. В мероприятии приняли участие глава города Пскова Иван Цецерский, заместитель главы Пскова Владимир Воробьев, заместители главы администрации Пскова Александр Коновалов и Валентина Зубова, члены правового комитета, председатель Контрольно-Счетной палаты Пскова Василий Гончар, руководители структурных подразделений администрации города, представители общественности.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, члены комитета внесли изменения в Положения о КУМИ Пскова, об управлении по градостроительной деятельности администрации города, а также в Положение об УГХ. Также внесены изменения в Положение о публичных слушаниях в Пскове. В связи с кадровыми изменениями в общественных организациях ветеранов города Пскова внесены изменения в состав Совета по взаимодействию с общественными организациями муниципального образования «город Псков».

Также члены комитета рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Псковской городской Думы шестого созыва по избирательному округу №13 Дмитрия Михайлова и исключение его из состава комитетов и комиссий Псковской городской Думы в связи с представлением его кандидатуры для замещения вакантного мандата депутата Псковского областного Собрания депутатов 6 созыва.

Окончательное решение по всем согласованным на комитете вопросам примут депутаты на предстоящей очередной 18-й сессии Псковской городской Думы, которая состоится 26 декабря.