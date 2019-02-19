Общество

В 2018 году Арбитражным судом принято 120 заявлений о признании граждан банкротами

В 2018 году в Арбитражный суд Псковской области поступило 119 заявлений о признании несостоятельными (банкротами) юридических лиц, что на 9,2% меньше, чем в 2017 году, завершено производством 78 дел о несостоятельности.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Арбитражного суда Псковской области, принято 10 заявлений о признании банкротами индивидуальных предпринимателей, что на 50% больше, чем в 2017 году.

Также Арбитражным судом принято 120 заявлений о признании несостоятельными граждан, что на 44,2% больше, чем в 2017 году, завершено производством 76 дел.

Всего в 2018 году судом завершено производство по 163 делам о несостоятельности. При этом в отношении 24 должников - юридических лиц завершено конкурсное производство, в отношении 76 должников - индивидуальных предпринимателей и граждан завершена процедура реализации имущества, что составило 46,6 % от всех завершенных дел.

По 56 делам производство по делу о банкротстве прекращено, что составило 34,3% от всех завершенных дел, из которых по 4 делам производство прекращено в связи с утверждением мирового соглашения, по 6 делам - в связи с удовлетворением или признанием необоснованными требований заявителя, по 7 делам - в связи с отказом всех кредиторов от заявленных требований о признании должника банкротом, по 2 делам - в связи с удовлетворением всех требований кредиторов, по 13 делам - в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, по 4 делам - в связи с непредставлением кандидатуры арбитражного управляющего, по 20 делам - в иных случаях.

Оставлено без рассмотрения 6 заявлений о признании банкротом.

В рамках дел о несостоятельности за отчётный период рассмотрено 1333 обособленных споров, из которых: 535 требований кредиторов, 12 заявлений об оспаривании решений комитета кредиторов, 32 жалобы на действия арбитражных управляющих, 355 ходатайств о продлении срока процедуры, 32 заявления об оспаривании сделок, 222 иных заявлений, ходатайств, разногласий в рамках дел о несостоятельности.

В течение отчетного периода судом введена процедура наблюдения в отношении 39 должников, открыта процедура конкурсного производства в отношении 43 должников, введена процедура реструктуризации долга - в отношении 6 должников, процедура реализации имущества - в отношении 107 должников.