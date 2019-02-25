Общество

Настоятель храма в деревне Турово обратился с просьбой о посильной помощи в восстановлении Святыни

Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Турово Бежаницкого района священник Илья (Спиров) обратился ко всем православным христианам с просьбой о посильной помощи в восстановлении церкви.

«Дорогие друзья, за прошедшие три года нам удалось проделать огромную работу, но для того, чтобы двигаться дальше, нам нужна ваша поддержка. Обращаемся к вам с просьбой не оставаться равнодушными» - просит священник.

Помочь храму можно следующими способами: номер карты ПАО «Сбербанк России»: 5336 6900 5485 2175, привязана к номеру 8-909-580-88-03, Анущенко Татьяна Юрьевна, номер телефона ПАО «Мегафон Северо-Запад»: 8-931-971-51-60, Яндекс кошелек: № 410014737333196. В назначении платежа, пожалуйста, указывайте «на восстановление храма в Турово».

Связаться с настоятелем храма – о. Ильей (Спировым) можно по телефону: +7 (911) 885-08-55. Связаться с администратором группы по восстановлению храма – Татьяной можно по телефону: +7 (909) 580-88-03.

Как пишет великолукский краевед Владимир Орлов в своей книге «Храмы Псковской земли», церковь Рождества Богородицы построена в 1842 году «тщанием помещика Алексея Васильевича Минина и на добровольные пожертвования от прихожан» на месте ветхой, деревянной.

Имела три престола: в главном храме – во имя Рождества Богородицы, в придельных: справа – во имя святителя Митрофания Воронежского, слева – во имя святителя Николая Чудотворца (все храмы теплые). На колокольне висело 7 колоколов, на самом большом из которых, весом 188 пудов 39 фунтов, имелись изображения Рождества Богородицы, святителя Николая, архидьякона Стефана и св. Митрофания Воронежского. В храме находилась местночтимая древняя икона Рождества Богородицы, именуемая Туровская Богородица. Церковь имела неприкосновенный капитал 286 рублей, завещанных помещицей Анной Мининой. В церковной ограде с давних времен хоронились люди – жертвующие на церковь.