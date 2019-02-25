Общество

Псковские приставы «нарисовали» портрет типичного должника

Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области составило среднестатистический портрет должника в регионе. Как сообщил журналистам главный пристав области Сергей Колесников, это мужчина 36 лет, без официального заработка, имеющий какое-либо имущество.

Сергей Колесников отметил, что каждый 27-й житель Псковской области является должником по кредитам, каждый 42-й - должником за услуги ЖКХ, каждый 150-й - алиментщик, каждый 15-й - должник по налогам.

Всего в 2018 году псковскими приставами с должников взыскано 2,5 млрд рублей.