Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

Ведущие Константин Калиниченко и Надежда Назаренко обсудят состоявшийся накануне в Пскове митинг против строительства в ОЭЗ «Моглино» завода «Титан», а также парламентский час минувшей сессии Псковского областного Собрания, на котором обсуждалась работа регионального оператора по обращению с ТКО.

Звоните по телефону прямого эфира 56-73-72.