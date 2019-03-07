Общество

С сегодняшнего дня запрещен выход на лед Псковского, Теплого и Чудского озер

В связи с повышением температуры воздуха и начавшимся процессом таяния льда на Псковском, Теплом и Чудском озерах, а также в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на водных объектах, с сегодняшнего дня, 8 марта, запрещен выход населения на лед этих озер. Напомним, соответствующее распоряжение 5 марта приняла региональная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на водных объектах специалистами МЧС будет осуществляться патрулирование водоемов, также будет организована работа оперативных групп ГУ МЧС России по Псковской области во взаимодействии с УГИБДД УМВД России по Псковской области по дежурству на временных постах в населенных пунктах Неелово и Солоново с целью информирования населения о запрете выхода на ед Псковского, Теплого и Чудского озер.

Поисково-спасательные отряды аварийно-спасательной службы области будут находиться в готовности к ведению спасательных работ на водных объектах Псковской области.