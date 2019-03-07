Общество

Запрет на регистрацию земельного участка побудил жителя Невеля к оплате долга в 160 тысяч рублей

В ОСП Невельского и Усвятского районов в результате запрета на регистрацию земельного участка погашен долг по 10 исполнительным производствам на общую сумму в 160 тысяч рублей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, в отношении жителя г. Невеля на исполнении в ОСП Невельского и Усвятского районов находилось 10 исполнительных производств по взысканию задолженности в пользу налоговых органов и юридических лиц на сумму в 160 тысяч рублей.

В числе мер, примененных к должнику для побуждения его к оплате задолженности, было постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, временное ограничение на выезд за пределы Российской Федерации, а также запрет на недвижимое имущество, в том числе на земельный участок, расположенный в одной из деревень Невельского района.

Побуждающим фактором для оплаты всего долга стал наложенный запрет на земельный участок, который как раз необходимо было продать должнику. Но продать свой земельный участок можно было только после оплаты всей суммы задолженности и снятия запрета на регистрационные действия. Ведь только погашение задолженности в полном объеме позволяет судебному приставу-исполнителю вынести постановление об отмене всех запретов и ограничений.

Как бы должник не хотел оплачивать свои долги, ему пришлось погасить задолженность в 160 тысяч рублей в полном объеме. В настоящее время, все запреты и ограничения с него и с его имущества сняты. Житель Невеля теперь может свободно распоряжаться своим имуществом.