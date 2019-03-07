Общество

Из-за погодных условий не состоялось сожжение Масленицы в центре Пскова

Из-за неблагоприятных погодных условий не состоялось сожжение Масленицы на Октябрьской площади в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, чучело Масленицы должны были поджечь в 16.00. Однако, собравшимся на праздник псковичам объявили, что из-за сильного ветра опасно устраивать костер в центре города. Масленицу пообещали сжечь где-нибудь на окраине Пскова, чтобы традиционно проводить зиму.

Напомним, 10 марта Масленичные гуляния прошли в центре Пскова.

В этом году для псковичей и гостей города работали сразу две сценические площадки - на Октябрьской площади и ул. Пушкина.

Кроме того, развлекали гостей праздника и зазывали играть и танцевать скоморохи.

Особой популярностью у псковичей пользовались бесплатные ярмарочные аттракционы. К каруселям выстроились огромные очереди.

Не меньше желающих было поучаствовать в аттракционе «Дедовы забавы» - поймать рыбу голыми руками.

Приковали внимание псковичей актеры в костюмах и гриме, создающие полное ощущение оживших скульптур.

Смотрите также Из-за погодных условий не состоялось сожжение Масленицы в центре Пскова

Они выстроились вокруг чучела Масленицы на Октябрьской площади.