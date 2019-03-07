Из-за погодных условий не состоялось сожжение Масленицы в центре Пскова

Из-за неблагоприятных погодных условий не состоялось сожжение Масленицы на Октябрьской площади в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, чучело Масленицы должны были поджечь в 16.00. Однако, собравшимся на праздник псковичам объявили, что из-за сильного ветра опасно устраивать костер в центре города. Масленицу пообещали сжечь где-нибудь на окраине Пскова, чтобы традиционно проводить зиму.
Напомним, 10 марта Масленичные гуляния прошли в центре Пскова.
В этом году для псковичей и гостей города работали сразу две сценические площадки - на Октябрьской площади и ул. Пушкина.
Кроме того, развлекали гостей праздника и зазывали играть и танцевать скоморохи.
Особой популярностью у псковичей пользовались бесплатные ярмарочные аттракционы. К каруселям выстроились огромные очереди.
Не меньше желающих было поучаствовать в аттракционе «Дедовы забавы» - поймать рыбу голыми руками.
Приковали внимание псковичей актеры в костюмах и гриме, создающие полное ощущение оживших скульптур.
Они выстроились вокруг чучела Масленицы на Октябрьской площади.