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Общество

Локнянский мошенник, продавший бижутерию как ювелирные изделия, получил 9 месяцев колонии

11.03.2019 12:48|ПсковКомментариев: 0

В Локнянском районе суд приговорил судимого 48-летнего мошенника, продавшего бижутерию под видом ювелирных украшений, к 9 месяцам в исправительной колонии строгого режима. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Источник: pixabay.com

Прокуратурой Локнянского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении этого жителя поселка Локня.

Приговором Локнянского районного суда мошенник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана).

В суде установлено, что на рыночной площади поселка Локня злоумышленник приобрел дешевую бижутерию в виде цепочки светло-золотистого цвета и кольца с камнями светло-серебристого цвета на общую сумму не более 200 рублей. После этого мошенник пришел к знакомым, проживавшим вместе с ним на одной улице поселка Локня, и продал им под видом ювелирных украшений приобретенную бижутерию вместе с где-то найденными серьгами из металла светло-золотистого цвета.

Теги: #мошенники #УК #мошенничество #УК РФ
Источник: Псковская Лента Новостей
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