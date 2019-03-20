Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Резиновая обувь для города
Рефинансирование кредитов
Шоу Авербуха в Ледовом дворце
Сами виноваты!
Чувство обманутого налогоплательщика
Трэш и трепет!
Телефон прямого эфира 56-73-72
Скандалы, интриги, расследования
Псковичи о «Несвятых святых»
 
 
 
ещё Общество 20.03.2019 09:170 20 марта наступило весеннее равноденствие: началась астрономическая весна 21.03.2019 10:040 Заместитель главного псковского судебного пристава проведет выездной прием в Новосокольниках 21.03.2019 09:560 В Псковэнерго подтвердили готовность к паводку 21.03.2019 09:510 Бизнес-проекты презентовали псковские школьники в рамках проекта «Единой России» «Локомотивы роста» 21.03.2019 09:320 Транспортной прокуратурой выявлены нарушения в организации безопасности полетов в Пскове 21.03.2019 09:230 В магазине Mango стартовала межсезонная распродажа
 
 
 
Самое популярное 18.03.2019 20:497 Интерактив: Дороги мало, уже по тротуарам ездят 19.03.2019 19:150 Продавцы овощей и водители автобусов в Якутске не вышли на работу из страха за свою безопасность 18.03.2019 11:1612 Псковский «мусорный» регоператор два месяца подряд не оплачивает услуги «СпецТрансКома» 18.03.2019 11:413 Скончался Почетный гражданин города Пскова, заслуженный строитель России Анатолий Изосин 18.03.2019 17:085 Власти Псковской области готовы помочь семье Перчиковых
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Заместитель главного псковского судебного пристава проведет выездной прием в Новосокольниках

21.03.2019 10:04|ПсковКомментариев: 0

21 марта с 13:00 до 15:00 в Новосокольниках будет осуществлен выездной прием граждан, который проведет Елена Елисеева, заместитель главного судебного пристава УФССП России по Псковской области. Граждане смогут задать вопросы по взысканию заработной платы, погашению задолженности по кредитам, штрафам, налогам и иным видам взысканий, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления службы судебных приставов по Псковской области.

Встреча состоится в администрации Новосокольнического района, на улице Базарной, 1. Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам: 8-(8112)69-90-20 и 8-(81153)3-26-71.

Теги: #УФССП России по Псковской области #пристав
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Глава ФАС заявил, что россияне переплачивают за жилищно-коммунальные услуги более 100% их себестоимости. Переплачивают ли жители Псковской области за ЖКУ?
В опросе приняло участие 1571 человек
21.03.2019, 10:130 Более 25 тонн яблок неустановленного происхождения пытались ввезти в Псковскую область из Республики Беларусь 21.03.2019, 10:040 Заместитель главного псковского судебного пристава проведет выездной прием в Новосокольниках 21.03.2019, 10:000 В Приказной палате открывается выставка «Господин Псков» 21.03.2019, 09:560 В Псковэнерго подтвердили готовность к паводку
21.03.2019, 09:510 Бизнес-проекты презентовали псковские школьники в рамках проекта «Единой России» «Локомотивы роста» 21.03.2019, 09:460 Выявлены нарушения при использовании Минкультуры бюджетных средств 21.03.2019, 09:440 Молодую великолучанку, в состоянии опьянения убившую мужчину, приговорили к 9 годам колонии 21.03.2019, 09:320 Транспортной прокуратурой выявлены нарушения в организации безопасности полетов в Пскове
21.03.2019, 09:280 В Гдове в результате ДТП пострадала девушка 21.03.2019, 09:230 В магазине Mango стартовала межсезонная распродажа 21.03.2019, 09:190 В Псковской области 20 марта произошло 4 пожара 21.03.2019, 09:100 В Великих Луках прошел рейд по студенческим общежитиям в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью!»
21.03.2019, 09:070 Разведчики соединения спецназа ЗВО, дислоцированного под Псковом, совершили более 1000 прыжков с парашютом в текущем учебном году 21.03.2019, 09:000 Российские ВКС осваивают новейшую тактику борьбы с самолетами-невидимками 21.03.2019, 08:561 Интерактив: Хочется предупредить городскую власть 21.03.2019, 08:500 Хор имени Пятницкого откроет юбилейный Фестиваль русской музыки в Пскове
21.03.2019, 08:501 Ученые рассказали об опасности перехода на новое время 21.03.2019, 08:280 Правительство расширит список приоритетных отраслей поддержки бизнеса 21.03.2019, 08:150 «Почта России» сократит сроки доставки из зарубежных магазинов до 4–5 дней 21.03.2019, 07:590 Для доставки пенсий и социальных выплат жители Псковской области могут выбрать любую доставочную организацию по своему усмотрению
20.03.2019, 23:182 Более половины россиян верят в действенность закона о «фейковых» новостях 20.03.2019, 23:010 Командир БМД получил 3,5 года условно за гибель 2-х десантников на учениях под Псковом 20.03.2019, 22:450 В Пскове пройдет шахматный турнир Всероссийских соревнований «Белая Ладья» 20.03.2019, 22:150 Футболисты «Псков-747» обыграла в Турции датский «Фреденсборг»
20.03.2019, 21:530 В России курс доллара обновил минимум с лета 20.03.2019, 21:372 Паломническая служба начала работу при Троицком соборе 20.03.2019, 21:360 В Великих Луках торговца марихуаной приговорили к 6 годам строгого режима 20.03.2019, 20:543 В Пскове согласовали список выдающихся личностей, чьими именами можно называть улицы
20.03.2019, 20:100 Ученые: Известны условия, при которых чай повышает риск развития рака на 90% 20.03.2019, 19:034 Работы на троечку - Александр Братчиков оценил качество ремонта улиц Юбилейной и Металлистов 20.03.2019, 18:550 Изменения в бюджете Пскова на 2019 год согласовал профильный комитет Псковской гордумы 20.03.2019, 18:420 В России расширили список госуслуг для предпенсионеров
20.03.2019, 18:370 Псковский театр драмы представил афишу на апрель 20.03.2019, 18:220 В Порховском районе выдали первый электронный сертификат на материнский капитал 20.03.2019, 18:161 Великолукские осужденные будут изготавливать велостоянки 20.03.2019, 18:050 В Пскове росгвардейцы одержали победу в межведомственных соревнованиях
20.03.2019, 17:584 Дмитрий Шахов: Дело Гавунаса необходимо передать в суд как можно быстрее 20.03.2019, 17:502 Олег Брячак о вредных законопроектах, реформе ТКО и устойчивости к лобовой атаке 20.03.2019, 17:490 «Она по-прежнему готова чаще появляться на сцене, а поклонники ждут новых композиций в ее исполнении». Тамара Гвердцители. Продолжение 20.03.2019, 17:482 Как организовано питание детей в школах Пскова, родители разобрались лично
20.03.2019, 17:410 В апреле самолет Псков-Москва будет летать дважды в неделю 20.03.2019, 17:320 Псковский облсовпроф предложил региональному отделению «Единой России» присоединиться к профсоюзным мероприятиям 20.03.2019, 17:200 ПЛН-ТВ: Нужен ли нам «пакет Клишаса»? 20.03.2019, 17:091 Дело в отношении Светланы Прокопьевой возбуждено по новой статье, практики в России недостаточно - Дмитрий Шахов
20.03.2019, 17:050 Профилактические рейды на объектах железнодорожного транспорта пройдут в Псковской области с 21 марта 20.03.2019, 16:570 После объединения «Справедливой России» и «Родины» Олег Брячак планирует стать руководителем новой партии 20.03.2019, 16:5410 Михаил Ведерников договорился с Александром Бегловым о помощи семье Перчиковых 20.03.2019, 16:450 Недобросовестные поставщики не смогут жаловаться на конкурентов в сфере госзакупок
20.03.2019, 16:430 Псковское УФАС уличило в картельном сговоре две петербургские медицинские компании 20.03.2019, 16:340 Расходы на отслеживание фейковых новостей будут гораздо больше, чем эффект от них - Дмитрий Шахов 20.03.2019, 16:230 Пенсионеры Псковской области прошли «Игровую терапию» в Великих Луках 20.03.2019, 16:110 «Особое мнение» Дмитрия Шахова. ВИДЕО
20.03.2019, 15:582 Социально ответственных граждан приглашают в «Школу наставника» 20.03.2019, 15:470 Фотофакт: Три года в перевернутом виде 20.03.2019, 15:360 Коммунисты определились с кандидатом на допвыборы в Великолукскую гордуму по 14-му округу 20.03.2019, 15:240 Восемь команд разыграют титул чемпиона Псковской области по мини-футболу
20.03.2019, 15:120 Волонтеры антинаркотического движения провели профилактические и спортивные мероприятия в Великих Луках 20.03.2019, 15:060 В Дедовичском районе на двух предприятиях созданы первичные профсоюзные организации 20.03.2019, 14:562 Сотрудники спецподразделения «Зубр» накололи дров зоозащитной организации «Шанс» 20.03.2019, 14:440 В последнем наборе школы волонтеров Молодой Ганзы сертификаты получили 56 псковичей
20.03.2019, 14:310 В Россию перестанут поставлять ряд жизненно важных лекарств 20.03.2019, 14:240 43-летний мужчина задержан в Гдовском районе при попытке незаметно попасть в Евросоюз 20.03.2019, 14:220 Жителей Псковской области просят сообщать о появлении волков на «горячую линию» 20.03.2019, 14:180 Практика показывает, что к омбудсмену приходят, когда проблема достигла логического завершения - Дмитрий Шахов
20.03.2019, 14:160 Выездная флюорография будет работать в Пскове 22 марта 20.03.2019, 14:130 В Пскове прошло первое занятие Духовной академии для мирян 20.03.2019, 14:070 В нескольких районах Псковской области безработные совершили кражи металла, цветов и денег 20.03.2019, 14:050 Действие «ипотечных каникул» распространят на уже выданные кредиты
20.03.2019, 14:012 На улице Балтийской в Пскове пройдут учения аварийно-спасательных подразделений «Газпрома» 20.03.2019, 13:560 «Единая Россия» поддерживает законопроект Минтранса о невозможности высаживать детей из общественного транспорта 20.03.2019, 13:534 Интерактив: Исчез, но не до конца 20.03.2019, 13:500 Сбербанк запустил новый онлайн-сервис Business Travel для организации деловых поездок
20.03.2019, 13:420 Через границу в Псковской области не пропустили 40 телят 20.03.2019, 13:400 Дмитрий Шахов: Ситуация вокруг семьи Перчиковых непростая 20.03.2019, 13:310 В Псковской области проходит всероссийская акция «Дни Росгвардии» 20.03.2019, 13:190 Сергей Шнуров заявил, что в этом году тур группы «Ленинград» будет прощальным
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.