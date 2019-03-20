Общество

Заместитель главного псковского судебного пристава проведет выездной прием в Новосокольниках

21 марта с 13:00 до 15:00 в Новосокольниках будет осуществлен выездной прием граждан, который проведет Елена Елисеева, заместитель главного судебного пристава УФССП России по Псковской области. Граждане смогут задать вопросы по взысканию заработной платы, погашению задолженности по кредитам, штрафам, налогам и иным видам взысканий, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления службы судебных приставов по Псковской области.

Встреча состоится в администрации Новосокольнического района, на улице Базарной, 1. Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам: 8-(8112)69-90-20 и 8-(81153)3-26-71.