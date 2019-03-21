Общество

Псковский Красный Крест предлагает принять участие в благотворительной акции «Веселый витамин»

Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» предлагает Вам уникальную возможность принять участие в благотворительной акции «Веселый витамин».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского Красного Креста, акция проводится для того, чтобы собрать апельсины - фрукты с богатым содержанием витаминов - для 125 детей с ослабленным здоровьем, которые воспитываются в псковском детском саду №30 «Жемчужинка», а также для детей из малообеспеченных семей и пожилых подопечных - участников программ и проектов Псковского Красного Креста.

Организаторы считают, что даже один апельсин, который передаст один человек, поможет поддержать здоровье и маленьким детям, и пожилыми людям.

Акция по сбору апельсинов продлится с 27 марта по 4 апреля, итоговое мероприятие – праздничная программа для воспитанников детского сада состоится 5 апреля. О возможности принять участие в акции просим сообщить по электронной почте youthrc.psk@gmail.com или по телефону (8112) 72-09-11, 72-20-88 до 29 марта 2019 г.

Итогом акции станет Весенний праздник для воспитанников детского сада №30 «Жемчужинка», который подготовили студенты колледжа ПсковГУ. Они от имени Красного Креста и всех участников акции передадут апельсины воспитанникам детского сада, а медицинские сестры милосердия и социальные работники Псковского Красного Креста адресно вручат фрукты подопечным Красного Креста.