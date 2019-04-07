Общество

Традиционный праздник «Город Детства» пройдет в Пскове

Праздник «Город Детства», приуроченный ко Всемирному Дню защиты детей, пройдет в Пскове 1 июня.

В рамках праздника планируется работа концертной площадки с 13.00 до 22.00, а также интерактивных площадок с 12.00 до 18.00.

Как сообщили организаторы, место проведения праздника - ул. Милицейская «Красная площадь» у Троицкого моста, парк реки Псковы.

Праздник проводится в рамках Благотворительного марафона «Добрый Псков» с 2013 года. Поддержку оказывают: администрация Псковской области, Управление культуры администрации города Пскова, Управление образования администрации города Пскова, Городской парка культуры и отдыха им. А.С. Пушкина.

Организаторы праздника приглашают к участию в мероприятии коммерческие и некоммерческие организации Пскова и области, представителей социального предпринимательства, мастеров ручной работы, просветительские и образовательные учреждения, а также хореографические, вокальные, спортивные детские коллективы, рок-группы. Список участников сейчас формируется.

Более подробная информация - по тел.+7 (963) 336-35-26, а также в группе мероприятия во ВКонтакте.

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