Общество

Путин увеличил выплаты для получивших инвалидность бойцов СВО

Президент России Владимир Путин подписал указ, который увеличивает до 4 миллионов рублей размер разовой выплаты участникам спецоперации при получении ранения, повлекшего инвалидность.

Вчера президент подписал указ о дифференциации выплат за ранения. Определить их размеры он поручил правительству. Согласно его постановлению, военнослужащим с тяжелыми ранениями полагается единовременная выплата в 3 миллиона рублей, с легкими — в 1 миллион рублей, пишет «Коммерсантъ».

В случае иных травм выплата составит 100 тысяч рублей. Как следует из нового указа президента, выплаты в 4 миллиона рублей будут осуществляться с учетом прошлой единоразовой выплаты за полученное увечье.