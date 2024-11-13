Общество

Пациенты с болезнями почек пожаловались на перебои с лекарствами

В Башкирии, Дагестане, Санкт-Петербурге, а также Омской, Орловской, Оренбургской и Ленинградской областях возникли проблемы со своевременной выдачей препаратов для пациентов с хроническими заболеваниями почек (ХБП), которые находятся на диализе, сообщили в региональных отделениях пациентской организации «Нефро-Лига».

Например, в Башкирии, пациенты не могут получить лекарства «Эральфон», «Аранесп» и «Мирцера» для терапии анемии из группы эритропоэтинов и «Кетостерил» для терапии белково-энергетической недостаточности.

«Эти препараты крайне необходимы пациентам для жизни. Без них их состояние значительно ухудшается», — рассказал «Известиям» президент регионального отделения «Нефро-Лиги» Юрий Кандалов.

По его словам, пациенты направляли письма в минздрав Башкирии, но пока вопрос с их лекарственным обеспечением не решен.

«Проблема лекарственного обеспечения пациентов с ХБП в региональных больницах может быть связана с отсутствием в субъектах оплаты лечения по клинико-статистическим группам (КСГ) для диализных пациентов в рамках системы обязательного медицинского страхования», — считает Кандалов.

В Оренбургской области больным на диализе не выдают препарат «Вельфоро», снижающий уровень фосфора в крови. Как указали в региональном отделении «Нефро-Лиги», лекарства нет и до конца года не будет. Аналогичая проблема зафиксирована и в Орловской области. Также в регионе наблюдаются перебои с лекарствами «Парсабив» и «Земплар», которые назначают для терапии гиперпаратиреоза и «Селамерекс», снижающего уровень фосфора, пишут «Известия».

В системе лекарственного обеспечения пациентов с ХБП в Санкт-Петербурге и Ленинградской тоже периодически наблюдаются перебои.