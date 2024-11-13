Общество

Половина скидок на российских распродажах оказалась фейком

Примерно половина участников распродаж, в том числе и мероприятия «11.11», стартовавшего в понедельник, пытаются предложить покупателям фальшивые скидки. Об этом рассказали эксперты и представители торговых площадок.

Например, благодаря специальному «алгоритму честных цен», «Авито» не допустил к распродаже 4 млн из 9 млн объявлений, которые были заявлены продавцами для участия в акции, сообщили в компании.

«Мы используем решение, которое позволяет исключить фальшивые скидки — то, с чем довольно часто можно столкнуться в сезон как офлайн-, так и онлайн-распродаж. За корректностью всех назначенных скидок следит особый алгоритм. Сервис исключает товары, стоимость которых менялась в преддверии старта кампании, и превышает среднюю за последний месяц», — объяснили в «Авито».

Под выставлением некорректных скидок участники рынка онлайн-торговли подразумевают практики, используя которые продавцы, например, за месяц до распродажи ставят заведомо завышенные цены на товар. А в ходе распродажи снижают их до медианного уровня.

В пресс-службе Wildberries отметили, что доля таких махинаций в этом году выросла. По оценке ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, нечестные практики формирования скидки присутствует примерно в половине предложений на крупных онлайн-площадках, пишут «Известия».

«Обычно это выглядит так. Ты приходишь на маркетплейс и видишь огромную скидку на товар на распродаже — до 30%. Но при этом понимаешь, что это его обычная цена. А скидка образуется от того, что чуть раньше стоимость подняли на размер будущей скидки. Кстати, электроники это касается не в первую очередь — манипулировать пытаются со скидками на такие товары, как, например, кофе», — рассказывает эксперт.

По мнению гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, перед распродажами повышаются цены в 50-65% предложений, а затем они снижаются, что создает видимость скидок. По отдельным категориям товаров TelecomDaily подсчитывало ценовую динамику: выяснилось, что этим грешат не только мелкие торговцы, но и крупные розничные оффлайн-сети.