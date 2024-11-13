Холдинг Т1 победил в номинации «Лучшие ИТ-инновации в недвижимости» от Good Innovations 2024

Цифровая платформа мониторинга объектов недвижимости и инфраструктуры Холдинга Т1 признана лучшим решением в номинации «Лучшие ИТ-инновации в недвижимости» по мнению жюри отраслевого конкурса Good Innovations 2024. Разработка одержала победу, обойдя 15 претендентов. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в Т1.
Выбор экспертного жюри основывался на таких критериях как степень новизны, экономия времени и снижение издержек. Также оценивались увеличение конкурентоспособности продукции, потенциальная польза для потребителя и универсальность применения разработки. Жюри отметило, что решение Холдинга Т1 сокращает сроки и стоимость обследований объектов.
Цифровая платформа создает единую среду для всех участников бизнес-процессов, включая ведение реестра объектов; экспорт, унификацию и хранение данных за период времени; автоматизированное формирование отчетов и интеграцию с другими системами.
Решение базируется на технологии мониторинга объектов недвижимости – процесса систематического наблюдения и оценки состояния недвижимого имущества. Метод мониторинга и оценки на основе данных ДЗЗ из космоса и нейросетевых технологий позволяет выявлять изменения не только физического состояния залогового имущества, но и проявление экономической активности на его территории, а также формировать отчет с аргументированными выводами.
Good Innovations — ежегодный конкурс инновационных проектов в сфере недвижимости, проводимый с 2015 года. В нем участвуют девелоперы, инвесторы, архитектурные бюро, строительные компании, риелторы и другие организации, внедряющие инновации на территории России. Конкурс призван выявить и отметить лучшие технологические решения, способствующие развитию отрасли.