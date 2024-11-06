Труп мужчины нашли в Псковском районе с помощью беспилотников

Тело пропавшего мужчины обнаружили с помощью беспилотной авиации МЧС России в Псковском районе 13 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Фото здесь и далее: МЧС России по Псковской области
В течение недели силами поисково-спасательного отряда города Пскова осуществлялись поиски 63-летнего мужчины, потерявшегося в лесном массиве в Псковском районе.
Специалистами МЧС и областной службы спасения с применением беспилотных авиасистем в результате совместных поисковых мероприятий тело пропавшего мужчины было обнаружено вблизи деревни Подборовье-3 Псковского района.
Тело передали сотрудникам полиции.