ЖКХ

Администрация Плюссы подала иск к ООО «Мехуборка Псков» за неубранные свалки

Арбитражный суд Псковской области принял иск администрации городского поселения «Плюсса» к ООО «Мехуборка Псков» из-за невыполнения обязательств по договору аренды земельного участка для свалки твердых бытовых отходов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе суда.

Согласно исковому заявлению, между администрацией городского поселения «Плюсса» и обществом с ограниченной ответственностью «Мехуборка Псков» заключен договор аренды земельного участка, расположенного в Плюсском районе. Участок разрешено использовать для размещения свалки твердых бытовых отходов.

В 2022 году суд признал договор аренды недействительным, и в марте 2023 года «Мехуборка Псков» передала участок обратно администрации. Однако компания не выполнила обязательства по благоустройству и ликвидации двух несанкционированных свалок, что стало причиной подачи иска.

Предварительное заседание назначено на 9 декабря.