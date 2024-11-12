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Экономика

Представители ГК «Титан» приняли участие в круглом столе по вопросу создания промышленного кластера в Псковской области

14.11.2024 11:53|Псков

Руководитель обособленного подразделения ГК «Титан» в Москве Александр Орлов и генеральный директор «Титан. Полимер. Инжиниринг» Сергей Иванов приняли участие в круглом столе по вопросу создания промышленного кластера в Псковской области. На мероприятии присутствовали руководители промышленных компаний региона, модератором выступил Андрей Михеев, руководитель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода «Титан-Полимер».

Фото: Анна Тягунова / ПЛН

Участники круглого стола обсудили перспективы развития промышленной кооперации в регионе на базе инжинирингового центра, созданного ГК «Титан» в ОЭЗ «Моглино», отметив, что ее формирование позволит создать новые и расширить существующие кооперационные цепочки с участием промышленных предприятий региона.

В своем выступлении Александр Орлов отметил, что ГК «Титан» активно работает над созданием проектов технологического лидерства и реализует ряд импортозамещающих инвестиционных проектов.

В настоящее время завод «Титан-Полимер» осуществляет выпуск БОПЭТ пленок. В дальнейшем планируется расширение номенклатуры выпускаемой продукции – производство ПЭТ-гранулята и ПБТ-гранулята, а также развитие смежных производств, вторая очередь проекта нацелена на импортозамещение. Продукция завода станет сырьем для производства БОПЭТ пленок, получения бутылочных преформ, инженерных пластиков, компаундов на основе полиэтилентерефталата.

Для достижения цели технологического лидерства ГК «Титан» создает инновационные кластеры в регионах своего присутствия, которые занимаются разработкой и внедрением в производство перспективной импортозамещающей продукции, а также подготовкой высококвалифицированных кадров. Такие центры станут частью экосистемы технологического развития химической отрасли, объединяющей в кооперацию науку, инжиниринг и производство.

Выступающие отметили, что проекты, реализуемые ГК «Титан» в Псковской области, станут новым этапом развития рынка полимерных материалов. У промышленных предприятий Псковской области появляется возможность использования как сырьевой базы второй очереди завода «Титан-Полимер», так и новых технологий и продукции инжинирингового центра.

«Главной целью проекта по созданию инжинирингового центра, реализуемого на производственной площадке псковского завода "Титан-Полимер", являются научный анализ, исследования, разработка и внедрение в производство современной полимерной продукции для различных отраслей промышленности, в том числе для медицинской, пищевой и радиоэлектронной. Работа центра будет направлена на развитие ОЭЗ "Моглино" через привлечение компаний переработчиков сырья и формирование межотраслевого и межрегионального инновационного кластера. Уверен, что такая промышленная кооперация станет мощным инструментом, влияющим на увеличение занятости населения, заработной платы, отчисления в бюджеты различных уровней, повышение эффективности и устойчивости промышленности области, и, конечно же, развитию всего региона», - сказал руководитель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.

«Инжиниринговый центр может стать точкой развития сотрудничества с промышленными предприятиями Псковской области и будет готов производить необходимую продукцию и выполнять научные разработки в соответствии с поступающими запросами. Для региона промкооперация не только обеспечивает рост индекса промышленного промпроизводства, но и решает сразу несколько задач: обеспечивает заказами одни предприятия и качественной, конкурентоспособной отечественной продукцией другие. При этом важно, что она поможет решить задачи как импортозамещения, так и постепенного перехода к технологическому суверенитету. Отмечу, что создание центра запланировано в кооперации с научными университетами, в том числе Псковской, Омской, Ленинградской областями и Кабардино-Балкарской Республикой. Наша группа компаний в рамках текущего сотрудничества уже осуществляет взаимодействие с научными институтами по разработке импортозамещающих технологий получения новых специальных марок на основе полимерных материалов», - отметил руководитель обособленного подразделения ГК «Титан» в Москве Александр Орлов.

«В рамках инвестпроекта будет создан комплекс исследовательских лабораторий, установлено пилотное оборудование, организованы научные мероприятия, испытательные стенды по тестированию продукции для различных отраслей промышленности, подготовлены инженерные специалисты для прорывных технологий, внедрены лучшие практики и отраслевые стандарты к применению новых полимерных изделий. Работая в тесной кооперации с промышленными предприятиями, у нас есть уникальная возможность услышать запросы производителей и рынка, точечно реагируя на них своими разработками. Вместе мы сможем сформировать полноценные промышленные цепочки, найти новые ниши для инвестиций, создать новые технологии и разработки для выпуска новой продукции», - заявил генеральный директор ООО «Титан. Полимер. Инжиниринг» Сергей Иванов.

Теги: #Титан-Полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
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