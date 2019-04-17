Общество

День призывника прошел в Великих Луках

В рамках всероссийской призывной кампании 17 апреля в военном комиссариате г. Великие Луки состоялось традиционное мероприятие «День призывника». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении образования администрации города, перед новобранцами с напутственными словами выступали: заместитель главы администрации города Великие Луки, председатель призывной комиссии Всеволод Куплайс, военный комиссар по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам Руслан Сукманов, специалист отдела по молодежной политике Павел Аринцев.

Они пожелали стойко переносить все тяготы и лишения военной службы, любить свою страну и быть достойными сыновьями своего Отечества, с честью нести гордое звание великолучанина - жителя города воинской славы.

В мероприятии приняли участие 26 призывников, которым предстоит отправиться к местам несения службы в течение ближайших недель.

По окончании мероприятия будущим защитникам Отечества были вручены памятные сувениры.

Напомним, 1 апреля начался весенний призыв на военную службу в Вооружённые силы Российской Федерации.