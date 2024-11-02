Спорт

Псковичи примут участие во всероссийском «Кубке защитников Отечества»

Фонд «Защитники Отечества» активно вовлекает героев спецоперации в адаптивный спорт и паралимпийское движение. Сейчас они готовятся к всероссийскому «Кубку защитников Отечества», который пройдет на федеральной территории «Сириус» с 14 по 17 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Представлять Псковскую область будет команда в составе трех ветеранов СВО. Игорь Пучков готовится к соревнованиям в дисциплине стрельба из лука, Василий Могрицкий тренируется в пулевой стрельбе, а Алексей Подковырин — в настольном теннисе. Подготовкой спортсменов занимаются сильнейшие тренеры региона из Пскова и Великих Лук. Ветераны готовятся к встрече с достойными соперниками и настроены на высокие результаты.

Сопровождать команду на соревнованиях будет тренер Денис Смирнов, который уже имеет подобный опыт и проявил себя на окружном этапе соревнований в Калуге в феврале этого года. Тогда псковские спортсмены завоевали 4 медали, заняв первые места по пулевой стрельбе и стрельбе из лука, второе место по настольному теннису и третье место в армрестлинге в весовой категории 70 кг.

Всего участие в Кубке примут ветераны СВО из более чем 60 регионов РФ. Организаторами турнира выступают фонд «Защитники Отечества», Министерство спорта Российской Федерации, Паралимпийский комитет России, Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата», администрация федеральной территории «Сириус» и Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края.