Культура

Начинается видеотрансляция программы «Изборские истории»: «Изборск – открытый город», Сетомаа в Москве и «Реальность волшебства»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Изборские истории», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Главные темы:

«Откуда есть пошла Русская земля». В выставочном зале музея готовится к открытию археологическая выставка, посвященная столетию академика Валентина Седова.

Королевство Сетомаа в Москве. Во Всероссийском музее декоративного искусства открывается выставка «Русские и сето. Одна земля, общая история».

Погружение в сказку. В Доме купца Анисимова откроется выставка петербургской художницы Елены Базановой «Реальность волшебства».

«Изборские истории» - это дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».

Трансляция завершена.