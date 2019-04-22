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Краевед предлагает назвать улицы в честь воевавшего за Новосокольники и Великие Луки режиссера Леонида Гайдая

Великолукский краевед Владимир Павлов предлагает назвать улицы в Новосокольниках и Великих Луках в честь режиссера Леонида Гайдая, воевавшего в 1942-1943 годах в Псковской области. Об этом краевед сообщил Псковской Ленте Новостей.

Леонид Гайдай воевал в 1263-м стрелковом полку 381-й стрелковой дивизии. А эта дивизия в ноябре 1942 года - январе 1943 года участвовала в составе 3-й Ударной армии в Великолукской наступательной операции Калининского фронта. По словам Владимира Павлова, разведчик Гайдай совершил подвиг в бою за деревню Енкино: он забросал гранатами огневую точку противника. Эта деревня находится в Новосокольническом районе Псковской области.

20 марта 1943 года во время выполнения очередной разведки был ранен в правую стопу.

Медсанбаты, госпиталя, 5 хирургических операций - около года лечения. В итоге сержант Гайдай был признан негодным к воинской службе.

Храбро сражался разведчик Леонид Гайдай на Калининском фронте за свою родную землю, за города Великие Луки, Новосокольники. По мнению Владимира Павлова, улицы двух псковских городов достойны носить имя героя Великой Отечественной войны.