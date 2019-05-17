Общество

В шести учреждениях образования Пскова в 2018 году прошли капремонты

В шести учреждениях образования Пскова в 2018 году прошли капремонты. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил глава администрации города Пскова Александр Братчиков, представляя на 24-й сессии отчет о своей деятельности и деятельности администрации за 2018 год.

По его словам, за отчетный период отремонтированы кровли в двух образовательных учреждениях, фасад одного детского сада. Работы капитального характера производились в 6 образовательных учреждениях. Так, в ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики» в 2018 году выполнены работы капремонту кровель школы №23, лицея №21 и детского сада №40. Капитально отремонтировано асфальтовое покрытие в лицее «Развитие», ППК и детском саду №39. Выполнено благоустройство и монтаж оборудования спортивных площадок школ №12, №11 и №18. Выполнены работы по дренажу, благоустройству территории и устройству теневых навесов в детском саду №34.

Бюджетом профинансированы ремонты внутренних помещений и инженерных сетей, мероприятия по подготовке к новому учебному году на сумму 28 млн. рублей. Также средства бюджета направлялись в 14 образовательных учреждений на ремонт спортивных площадок и асфальтового покрытия, освещение прилегающих территорий и прочие работы.

В целях повышения доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) на ремонт и оборудование классов в лицее №4 и лицее №21 направлено более 1 млн. рублей.

Для открытия 20 дополнительных мест выполнен капитальный ремонт систем отопления и горячего водоснабжения детского сада №26. С целью открытия новой ясельной группы в детском саду №43 произведены работы по текущему ремонту групповых помещений и их оснащению.

Для обеспечения комплексной безопасности объектов образования 100% образовательных учреждений (89 учреждений) оборудованы кнопкой экстренного вызова полиции. Входными домофонами оборудованы 54 детских сада (100%), 16 школ (57%) и 4 учреждения дополнительного образования (57%). Системами видеонаблюдения оснащены 24 школы и 22 детских сада.

Кроме того, добавил Александр Братчиков, за счет средств городского бюджета установлены детские игровые площадки по адресам: ул. Инженерная, 76, ул. Инженерная, 74, 80, за счет средств областного бюджета - по адресам: ул. Волкова, 2, ул. Киселева, 19, Октябрьский проспект, 44, ул. Коммунальная, 56-а, ул. Народная, 12, пер. Машиниста, 5, ул. А. Невского, 1, ул. Л. Поземского, 61. Подготовлено основание для спортивной площадки по ул. Достовалова, 1.