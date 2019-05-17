Общество

Объем работ, выполненных в 2018 году к Ганзе, озвучил Александр Братчиков

Объем работ, выполненных в Пскове в 2018 году в рамках подготовки к Международным Ганзейским дням, озвучил глава городской администрации Александр Братчиков, представляя на 24-й сессии отчет о своей деятельности и деятельности администрации за прошлый год.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, Александр Братчиков сообщил, что в 2018 году отремонтированы дворовые территории, расположенные в границах праздничных пространств: ул. Герцена, 8-а и 10, ул. Советской, 64/18, Октябрьскому проспекту, 16, 18 и 26, ул. Пушкина, 7, ул. Некрасова, 45, по ул. Некрасова, 9 и 26, а также у здания ГКЦ на пл. Победы, 1.

Выполнен работ участков дорог по ул. Гоголя, ул. Конная, ул. Байкова, ул. Советская, ул. Л. Толстого, ул. Металлистов, ул. Воеводы Шуйского, ул. Рокоссовского, ул. Гражданская, ул. К. Маркса, ул. Пушкина, ул. Майора Достовалова, ул. Шестака, М.Горького, ул. Первомайская, ул. Школьная, ул. Набат.

Выполнен ремонт привокзальной площади около железнодорожного вокзала, площади около аэропорта и Золотой набережной на участке от Троицкого моста до границ жилой застройки. Завершена реконструкция улицы Свердлова с прилегающими парковыми зонами.

Кроме того, напомнил Александр Братчиков, с прошлого года ведется реконструкция стадиона «Машиностроитель» с ценой контракта 747,4 млн. рублей. В 2019 году предусмотрена реализация первой очереди строительства, в состав которой входит: реконструкция наружных инженерных сетей с подключением к действующим городским сетям; строительство большой и малой трибун; строительство административного здания с кассами; реконструкция большого футбольного поля с беговыми дорожками, а также выполнение работ по благоустройству территории и организации гостевых парковок.

На сегодняшний день выполнена значительная часть объемов подготовительных и земельных работ. Окончание первой очереди - декабрь 2019 года, заключил Александр Братчиков.