Общество

Псковичей приглашают пройти выездную диспансеризацию на парковке «Империала»

Псковская городская поликлиника проводит выездную диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской поликлинике, мобильный ФАП (автобус с госномером В 862 КР 60) будет работать 10-11 июня, а также 13-14 июня с 10.00 до 14.00 на территории парковки гипермаркета «Империал» (г. Псков, ул. Коммунальная, 41).

Диспансеризация на выездном ФАПе будет включать в себя:

- опрос (анкетирование);

- антропометрию;

- измерение АД;

- измерение внутриглазного давления;

- ЭКГ;

- выдача направления на анализы и обследования.

Телефон приемной главного врача: 53-49-42. Телефон отделения профилактики: 53-62-14.