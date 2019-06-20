Общество

Псковской области потребуется помощь федерального центра по выплате прожиточного минимума пенсионерам

По расчетам Пенсионного фонда России, прожиточный минимум пенсионера в Псковской области будет выше, чем в среднем по России. При этом часть средств необходимо будет доплачивать из регионального бюджета, которому будет сложно справиться с такой нагрузкой. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил председатель регионального комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржаников в рамках обсуждения законопроекта о внесении изменений в областной закон «О порядке установления величины прожиточного минимума в Псковской области» на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике.

Сергей Аржаников отметил, что по этому направлению существует господдержка федерации, однако, для каждого субъекта федерации определяется, в каком объеме он получит софинансирование. Заложенная «вилка» - не менее 5% и не более 75%. «Окончательное решение в Минтруде. В среднем, они около 50% дают», - уточнил чиновник.

По его словам, уже написаны два письма администрации Псковской области в Минтруд и Минфин, что региону будет сложно справиться с такой финансовой нагрузкой. Еще одно важное уточнение, которое сделал Сергей Аржаников: установлено, что Псковская область должна получать субсидию в размере 95%, но в постановлении о прожиточном уровне установлена такая норма - не более 75%. «Возможно, для нашего региона цифры будут скорректированы», - заключил Сергей Аржаников.