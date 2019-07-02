Общество

Олег Брячак об инициативах митрополита Тихона, повышении цен и работе в гордуме

В среду, 26 июня, участником программы «Гайд-парк» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стал руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак. Ведущий Александр Савенко обсудил с ним актуальные темы региональной общественно-политической жизни, деятельность псковских «справедливороссов», а также поговорил о работе Олега Брячака в Псковской гордуме. Предлагаем вашему вниманию стенограмму беседы.

Александр Савенко: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В прямом эфире программа «Гайд-парк». Со своим мнением у нас в гостях сегодня Олег Брячак — депутат Псковской городской думы, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Добрый день, Олег Михаилович.

Олег Брячак: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, уважаемый ведущий.

Александр Савенко: Эту программу проведу я - главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей - Александр Савенко. В ближайшие полчаса с Олегом Брячаком мы будем обсуждать актуальные темы общественно-политической и социально-экономической повестки, наши городские дела, а также работу «эсеров» в Псковской городской Думе. Начать сегодня я предлагаю с Ганзейских дней, праздника, о котором городские, и не только, власти говорили последние шесть лет, готовились к этим дням. Олег Михайлович, какова ваша оценка работы по подготовке к Ганзейским дням в Пскове, и приведению города в порядок?

Олег Брячак: К сожалению, я хочу констатировать тот факт, что город не совсем готов к проведению Ганзейских дней и, наверное, основная причина в том, что мы, как всегда, начинаем что-то делать в последний день. В этой ситуации получилось также. К такому значимому мероприятию нужно было готовиться загодя. Сегодня предъявлять претензии особо некому, потому что глава города, который начинал эту подготовку — Иван Николаевич, уже ушел на повышение и переехал в другой регион работать, и передал эстафету Елене Полонской. Она пытается справляться с этим вопросом, как может. Но мы видим, что сделать можно было гораздо больше, если бы работа была выстроена как положено, поступательно, был бы какой-то план, график, был бы жестко поставлен спрос с тех, кто отвечает за какие-то направления и участки — дороги, фасады, озеленение. Тогда, конечно, все бы выглядело по-другому. Ждали ждали, в последний момент бросились что-то делать. Я сегодня ездил по городу, смотрел на наши убогие здания, которые можно было привести в порядок. Даже в центре города можно было бы посадить клумбы, сделать какие-то элементарные вещи. Ситуация не очень хорошая, но будем надеется, что затмим глаза нашим гостям какими-то праздниками, выставками, фейерверками, плясками, песнями и прочими вещами. Я не считаю, что город готов. Будь я руководителем города, я бы по-другому все сделал, а виновных просто с работы бы уволил. Видите, здесь и текучка кадров у чиновников, но основная причина — это неорганизованность руководства города.

Александр Савенко: Вы затронули тему самого праздника, сказали, что будут фейерверки, гуляния, песни, пляски. Какие-то ожидания у вас есть? Что-то в программе вам самому интересно? Пойдете куда-то?

Олег Брячак: Откровенно говоря, все подобное я уже неоднократно видел, но детям будет интересно. Детей я обязательно буду водить по разным выставкам. Сам я посещу выставку наших промышленников, где будут показывать свои достижения, мне, как псковичу, это интересно. Очень много будет площадок и достаточно интересных. Буквально вчера мы проводили итоговое совещание. Собрались депутаты, Елена Полонская вела это совещание. Все переживают, каждый прикладывает какие-то усилия. Например, руководитель комбината благоустройства лично несколько раз, чуть ли не ночами, ездил в Санкт-Петербург, привозил каике-то недостающие комплектующие к фонтану в Летнем саду, чтобы его запустить, и чтобы он хорошо выглядел, и работал, и не сломался. Каждый из депутатов прикладывает какие-то усилия, чтобы хоть какую-то свою лепту внести в этот праздник и не ударить в грязь лицом перед теми, кто к нам приедет в гости, особенно перед гражданами из-за рубежа. Они, конечно, привыкли к другому.

Александр Савенко: Наверное, их все-таки будет не так много, как ожидалось еще несколько лет назад. Ганза пройдет совсем скоро, жизнь продолжиться, наступят будни. Что в перспективе у депутата городской думы Олега Брячака? И в целом у ваших коллег «эсеров» в Псковской области. Над чем работаете, какие планы?

Олег Брячак: Наши планы остаются неизменными. Я, как председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» на территории Псковской области, никогда сам не прекращал свою работу и не позволял прекращать ее на местах. Как известно, у нас 24 местных отделения в каждом районе Псковской области, все они являются действующими. Практически каждое из этих отделений возглавляет районный депутат и неравнодушный человек. Сейчас будут выборы, довыборы депутатов каких-то, и люди уже не хотят идти на них, чтобы становиться депутатами. Получается, что у них появляется ответственность перед своими соседями, земляками, друзьями, родственниками, которые проживают с ними в населенном пункте...

Александр Савенко: А возможности крайне ограничены.

Олег Брячак: А рычагов и возможностей на что-то повлиять у них просто нет. А для того, чтобы стать депутатом, нужно собрать кучу документов, нужно отнести какие-то нелепые декларации в банк. Это все как-то неправильно. На сегодняшний день мы готовим такие поправки в Избирательный кодекс, с целью упростить прохождение этих препон для депутатов такого уровня. Например, депутаты Госдумы обязаны отчитываться, подавать декларации, быть на виду, чтобы люди видели кто они такие, чем занимаются и чем владеют. А волостные, муниципальные, районные, даже городские - зачем это все им? Например я — чиновником не являюсь, по сути отчитываться ни перед кем не должен. Деньги я всегда зарабатываю сам, своими руками и головой. Почему я должен отчитываться за свои доходы? Другое дело, если депутат работает на профессиональной основе, и он получает заработную плату за то, что осуществляет депутатскую деятельность, как все депутаты Государственной думы, или часть депутатов областного Собрания или городской Думы. Есть депутаты на освобожденной основе, такие как я, а есть на профессиональной основе, которые приравниваются к чиновникам. Люди, которые получают деньги из государственного бюджета, то есть от налогоплательщиков, обязаны отчитываться. Все перечисленное усложняет работу на любых выборах.

Касательно наших планов хочу сказать, что мы никогда не снижаем активность, мы всегда находимся в разогретом, боевом состоянии. Мы постоянно решаем сложные вопросы и проблемы наших граждан, и неважно где они происходят: в Бежаницах, в Пскове или Великих Луках. У нас везде порядочные активные люди, везде налажена работа с органами власти для того, чтобы они реагировали. Особенно часто мы контактируем с социальной защитой. Хочу Армена Липаритовича Мнацаканяна в очередной раз похвалить. Какие бы не были вопросы, если на месте что-то буксует, мы звоним Армену Липаритовичу, он решает все в онлайн-режиме, без всяких переписок. Если говорить о конкретных примерах, хочу рассказать о Пскове. Тут намечается совершенно неадекватное строительство автозаправочной станции прямо напротив Мирожского монастыря.

Александр Савенко: На улице Яна Райниса.

Олег Брячак: В непосредственной близости реки Великой, к частному сектору, к домам.

Александр Савенко: Да, люди обеспокоены. И насколько мне известно, неделю назад вы уже обратились к руководителю «Псковнефтепродукта» с просьбой прояснить, действительно ли будет строиться заправка в этой зоне. Ответ уже получен? Ясность есть?

Олег Брячак: Дело в том, что директор «Псковнефтепродукта», к моему удивлению, не соизволил ответить на депутатский запрос, поэтому я буду считать, что это подтверждает его намерения строить АЗС именно в этом месте.

Александр Савенко: А сроки ответа прошли? Вы просили в трехдневный, но есть же сроки определенные законом.

Олег Брячак: Срок определен законом, когда мы переписываемся с чиновниками и разговариваем на официальном языке. Например, у прокуратуры, администрации есть свои сроки, а данная переписка идет между субъектами, которые не относятся к этим категориям, то есть это обычный народный депутат Брячак по просьбе людей спрашивает. Это даже не я спрашиваю, это люди спрашивают у него через меня, да и он не совсем чиновник, обычный нефтяник, который, на мой взгляд, уже немножечко от земли оторвался. Они лепят эти заправки на каждом углу, пусть у себя в огороде эту заправку поставит. Дело не в том, что от заправки идут вредные выбросы или сливы. Сейчас серьезные экологические требования, и если они соблюдаются при строительстве заправки, то она не наносит вреда окружающей среде. У них и ливневка своя, и маслоуловители стоят, и прочие вещи, которые не позволяют отравить природу. Но любая заправка - это движение, суета, выхлопные газы, рев машин, двигатели и так далее.

Александр Савенко: Еще и ансамбль Мирожского монастыря в непосредственной близости, а это охраняемая зона.

Олег Брячак: По-моему, этот человек наплевал и на охранные зоны, и на ансамбль и на людей. Если это на самом деле так, то поверьте, легко ему в ближайшее время не будет. Мы будем проводить и пикеты и митинги. Как мы умеем бороться, я думаю, в этом городе каждый знает. Если мы себе ставим какую-то задачу и цель... Во первых, массовые обращения граждан. Представьте себе, вы купили землю не за дешево, вы построили хороший дом, чтобы спокойно жить со своей семьей, чтобы выходить в огород, дышать воздухом и рядом с вашим забором какой-то человек решил построить заправку. Вы уже спокойно во дворе не посидите. Более того, на схеме, которая была выложена в социальных сетях, было неправильно указано место, где планируется заправка. Она гораздо ближе к реке Великой, чуть ли не рядом с мостом. Есть же проект планировки города, есть генеральный план, я как депутат в курсе, что планируется в нашем городе и как будут развиваться участки. Я знаю, что там будет прогулочная зеленая зона, там будут гулять детишки и мамочки с колясками. Через дорогу Мирожский монастырь, Покровская башня. Зачем там заправка?

Один из известных в городе бизнесменов, не буду называть имени, планирует в этом месте, вписываясь в ансамбль, строить двухэтажные апартаменты. Гостиничный комплекс будет в стиле ансамбля и будет гармонировать с этим местом. И заправка. С ее вывесками, освещением, дизайном, постоянно ревущими машинами. Это ненормально. Это неуважительное отношение к людям, к городу, и даже к религии, монастырю и архитектуре. Так не должно быть. Если коммерсанты от земли немножечко отрываются, а от денег им сносит голову напрочь, они думают, что они самые великие, мы им напомним, что в этом городе народ решает, граждане решают, как этому городу развиваться. А депутаты им помогают. Коммерсанты хотят сегодня заработать и построить 128-ю заправку, им плевать на ограничения по культуре, на охранные зоны и на мнения людей. Я лично этого не допущу, и зря он не ответил на мой запрос.

Александр Савенко: Будем наблюдать за развитием ситуации, за возможными протестами со стороны «справедливоросов». И отмечаем, что Олег Брячак может вернуться в то знакомое состояние активного и воинственного человека. Несколько лет назад мы уже наблюдали все это. Олег Михайлович, я бы хотел спросить у вас еще про один проект, который намечается в Пскове. На днях в нашем городе побывал председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер. Помимо всего прочего, он встречался с митрополитом Тихоном и там, насколько мне известно, речь шла о планах создания исторического парка в рамках большого проекта. Если я правильно информирован, в Пскове этот парк планируется разместить на тех территориях, где был стадион «Электрон» и прилегающей к нему территории. Именно на тех землях, которые в свое время вас интересовали в плане каких-то проектов. Меня интересует, каково ваше отношение к этому новому плану создания исторического парка в районе стадиона «Электрон» и собираетесь ли вы как-то участвовать в этом проекте, если вы уже знаете какие-то детали?

Олег Брячак: Я немного знаком с этой ситуацией. Дело в том, что любой нормальный человек на моем месте будет аплодировать в ладоши и прыгать от счастья. Это небывалое событие для нашего небольшого города. Нужно похвалить Владыку Тихона, этот человек делает колоссально полезные вещи для нашего города.

Александр Савенко: Это все сейчас отмечают, в самых разных сферах.

Олег Брячак: Нам с ним очень повезло. Особенно мне хотелось бы напомнить о 14 миллионах рублей, которые будут выделены на реконструкцию памятников культуры, церквей и монастырей в городе благодаря митрополиту Тихону. Такого никогда не было. Владыка Тихон совместно с нашим губернатором Михаилом Ведерниковым в Москве достигли договоренности о том, что будет выделено несколько миллиардов рублей на создание парка «Россия-моя история». Это будет интерактивный музей. Насколько я слышал, в городах с небольшим населением такие проекты в принципе не рассматривались. Рассматривались только города с определенным количеством населения. Но губернатору и Митрополиту Тихону каким-то образом удалось решить этот вопрос и привлечь в наш город такие огромные средства. Они рассматривали разные участки и остановились на территории бывшего стадиона «Электрон». Поэтому ни один нормальный человек не должен препятствовать реализации такого великолепного проекта, наоборот нужно только поддерживать и радоваться. Более того, они планируют там построить стадион с хорошей травой, беговыми дорожками...

Александр Савенко: При этом говорится о том, что поле стадиона «Электрон» будет сохранено на том самом месте.

Олег Брячак: Именно так. Более того, там планируются дополнительные спортивные сооружения. Один из самых интересных проектов — это создание духовно-спортивной школы. Сегодня мы все наблюдаем, что та среда, в которой растут наши дети, неблагоприятна для того, чтобы дети становились полноценными личностями, которые бы знали историю, любили свою страну и могли адекватно мыслить. Родители за частую не способны дать детям всего, что нужно детям. Все работают, заняты, свои проблемы, поэтому образовательная часть крайне важна. Вчера я в очередной раз воспитывал своего среднего сына. Я не люблю этот летний период, дети они просто как-то морально разлагаются за это время. Лагерь занимает где-то месяц, а остальные два месяца их просто в кучу не собрать. Я ему сказал, что у него на лето четыре самых главных вещи: английский язык, чтение книг, помощь бабушке по огороду и спорт. Четыре вещи, которые являются обязательными на лето. «Вот, пожалуйста, делай, тогда получишь какой-то презент», - сказал я. Он сказал, что готов и попросил будить его в 7 часов, когда я встаю. Я пришел его будить, а он передумал. Такой же как все дети, ему 13 лет. Я, конечно, сказал ему, что это неправильно и ушел хлопнув дверью и попросил подумать и исправиться. Я как депутат, как человек, который много общается с различными семьями, детьми, родителями, вижу, что что-то не так: не то воспитание, не то образование, как-то не сильно развит спорт. Эта идея митрополита Тихона и губернатора, она просто «золотая». Их нужно поддерживать и благодарить за это еще долгие годы. Я знаю, что на счету в администрации какие-то из тех согласованных денег уже есть. Я думаю, что этим летом не получится, потому что подготовка, проект, изыскания, но в следующем сезоне, весной мы уже увидим как там начнутся работы. Зная как работает митрополит Тихон и губернатор, зная их конкретный подход к делу, я думаю, что этот район сильно изменится. Более того, улица Кузбасской дивизии будет расширена и будет выходить непосредственно к «Акваполису». Если мы посмотрим на детскую больницу, на роддом, то между этими зданиями и рекой будет проходить дорога. Оттуда можно будет заехать именно в этот парк. С улицы Народной тоже планируется сделать красивый въезд. Берег реки, оттуда видно собор, центр города...если там появится такое великолепие... Любой пскович будет благодарить Михаила Юрьевича и Владыку Тихона еще долгие долгие годы.

Александр Савенко: Будем надеяться, что эти планы будут реализованы и наш город станет более уютным и благоустроенным. Возвращаясь к разговору о вашей работе в Псковском муниципальном парламенте. Не могу не обратиться к событиям последней сессии, когда вы выступали с инициативой о единой денежной выплате, в размере 15 тысяч рублей, для мам, после рождения третьего ребенка. Насколько мне известно коллеги поддержали единогласно ваше предложение. Не могли бы вы рассказать о деталях и причинах. Почему вы решили обратиться к этому вопросу, почему, на ваш взгляд, такая выплата необходима?

Олег Брячак: Причина крайне проста: сегодня доход наших семей крайне низок и любая материальная помощь для них будет полезна. Хочу сказать, что 4-5 лет назад я выходил с подобной законодательной инициативой в Псковском областном Собрании, тогда это касалось выплат особенным детишкам и была направлена на то, чтобы мамочка смогла сразу приобретать необходимые товары для ребеночка-инвалида, а не ждать три года. Это был один из немногих мои законопроектов, который прошел. Его поддержали и он стал законом. Я помню сколько человек меня благодарило. Мне звонили, писали, приходили в партию и благодарили, что появилась такая возможность. Представьте себе, не дай бог, в семье появился ребенок-инвалид, денег не особенно много, еще и нужно ждать три года для того, чтобы использовать материнский капитал. Бред какой-то. Я тогда вышел с трибуны и сказал о том, что болезнь-то не ждет, пока кому-то сколько-то лет исполнится, если уж такое произошло, нужно дать возможность людям распоряжаться этими деньгами. И то, некоторые из депутатов начали умничать и говорить, что если дать такую возможность, то родители неправильно ею распорядятся. Как будто у нас люди недоразвитые. Люди сами прекрасно разберутся как этими деньгами воспользоваться, это их дети и они сами все знают. Вот и сейчас я представил в городскую думу законопроект, чтобы именно региональный материнский капитал, он составляет 100 тысяч рублей. Его можно тратить на образование, ипотеку и так далее, а любое иное использование капитала будет расцениваться как преступление. Использовать его можно только через три года. Поэтому ввиду сложной экономической ситуации в стране было принято решение разработать законопроект, который позволил бы хотя бы 15 тысяч рублей мамочке сразу получить после рождения ребенка. Мы знаем сколько сегодня стоят подгузники, детское питание и прочие вещи. Это очень важный период, только только ребеночек родился, очень много всего нужно. Я думаю, что 15 тыся будут серьезным подспорьем. Более того, нечто подобное действовало до 2016 или 2017 года, затем перестало по какой-то причине. И мы приняли решение этим заняться. Очень показательна работа депутатов городской думы. Обратите внимание, что вообще нет ругани, деления на партии, есть тема, которую нужно обсудить. В частности понять полезен или нет конкретный законопроект. На комитетах были вопросы, которые мы решали, договаривались. А на дума все сработало четко, как часы. Городская дума работает как единый механизм, и на совещании к Ганзе, и на сессии...

Александр Савенко: Я обратил внимание, что на сессии вы стали хвалить руководителя депутатской группы «Единой России» Дениса Иванова.

Олег Брячак: Я хочу сказать, что журналисты немного переврали. Потому что я никогда не могу похвалить...

Александр Савенко: Там был конкретный повод.

Олег Брячак: Там было не так. Денис Иванов выступил с инициативой о повышении штрафов за нарушение норм благоустройства города. Сейчас эти штрафы смешные, на них даже внимания никто не обращает. Юридические лица ведут себя безобразно, зная о том, что никакой ответственности их не ждет.

Александр Савенко: Автомобилисты ставят машины на зеленые зоны. Насколько я понимаю, штрафы предлагается повысить штрафы в разы, чтобы это серьезно било по карману.

Олег Брячак: Да. Руководитель фракции «Единая Россия» в нашей городской думе Денис Иванов разработал и внес такую законодательную инициативу. Я хочу сказать, что многие депутаты — это люди, которые подстраиваются под общественное мнение. Именно подстраиваются: куда подул ветер, туда и они побежали. А хорошо это или плохо, это уже второй вопрос. Это неправильно. Депутат должен уметь принимать непопулярные законы, но полезные. Иногда некоторые законы, на первый взгляд кажутся не очень правильными, может быть отчасти вредными для населения, но в долгосрочной перспективе они принесут серьезную пользу. Не будучи депутатами, многие граждане этого не понимают. «Поэтому здесь нужно отдать Иванову должное», - вот так я сказал. Он выступил с непопулярной инициативой, которая принесет положительные плоды для города. Так я и сказал: «Отдаю должное вашей смелости». Тут дело не в том, что я кого-то хвалил или не хвалил. Депутаты — это не флюгер, чтобы делать так, как тетя Зина сказала. Без системы, конкретики и жестких решений — это не депутат.

Александр Савенко: Еще один интересный вопрос, который звучал на сессии о возможном повышении тарифов на банные услуги. Насколько я понимаю, депутаты перенесли рассмотрение этого вопроса и принятия конкретного решения, при этом прозвучало мнение о том, что не нужно этого делать. Вы тоже придерживаетесь такой позиции, правильно ли я понимаю?

Олег Брячак: Наша позиция неизменна. В сложившейся экономической ситуации повышать что-либо просто неправильно. Мы не говорим о штрафах, они нужны, чтобы некоторые товарищи откровенно не гадили. А вот тарифы особенно на бани, особенно где-нибудь на Кирпичах, где люди еле-еле концы с концами сводят. Они и так экономят деньги, чтобы сходить раз в неделю помыться. Я хочу сказать, что когда руководитель «Банно-прачечного комбината», проработав несколько месяцев, делал отчет о своей работе, то он взял отчет предыдущего руководителя, и даже прочитать его не смог. Сидел и читал по слогам, никто ничего не понял. Я даже перебил его и сказал о том, что это не серьезно. Я просил его ответить на вопросы о том, как образовывается тариф, какие у него планы, но кроме мычания ничего не услышал. И вдруг новая инициатива «великого руководителя»: тупо поднять тарифы для наших людей, а еще часть сдать частникам в аренду. Что это такое? Когда на сессии рассматривался этот вопрос, он даже не явился. Спасибо Александру Братчикову, который меня поддержал. Когда на трибуну вышел какой-то другой человек, а не руководитель «Банно-прачечного комбината». Мы бы хотели послушать от него лично, как у этого человека поднимается рука для тех, кто за него голосовал, поднимать тарифы. Что за недоразумение сейчас находится на этой должности. Мы будем ставить вопрос о компетенции этого человека. Меня это не устраивает, на следующей сессии я буду категоричен в этом вопросе.

Александр Савенко: Вы говорите о том, что неправильно повышать что-либо в тяжелых экономических условиях, в которых находятся граждане, а между тем, новость сегодняшнего дня: проезд в общественном транспорте города Пскова может подорожать до 27 рублей, только если пассажир рассчитывается наличными. Если оплата идет банковской картой, то стоимость останется прежней. С таким предложением выступает руководство автобусного парка. У меня к вам два вопроса, и как к депутату, и как к бизнесмену. Видите ли вы логику именно в таком повышении? И второй вопрос, как вы относитесь к попыткам муниципальных и государственных предприятий решить проблемы за счет повышения стоимости и без какого-либо повышения качества услуг.

Олег Брячак: Я еще раз хочу сказать, что я против того, что повышают тарифы в общественном транспорте. Я не вижу логики в том, что цена зависит от того, что кто-то платит наличными или безналичными. Я считаю, что руководитель любого предприятия, особенно тех, которые работают с населением, обязан в первую очередь искать какие-то внутренние резервы: обязан заниматься оптимизацией, как-то по-другому выстраивать работу. Нужно экономить деньги внутри для того, чтобы не залезать в карман к нашим гражданам. Помните, когда повышали налоги для садоводов, я вышел на площади и сказал: «Зачем нам такие руководители, которые ничего не могут сделать, а когда нет денег просто запускают руку в карман». Да и еще к кому? К дачникам, а это в основном пенсионеры, которые не от удовольствия выращивают огурцы и помидоры, а потому что им нужно кушать. Овощи не купить на ту пенсию, которую им платят. И картошечку они растят, внукам что-то отдают. Я конечно против того, чтобы лезть к ним в карман, когда нужно решить какую-то проблему.

Александр Савенко: Ваша позиция понятна. У нас остается буквально пара минут до окончания эфира, не могу не спросить про выборы. Остается всего две с половиной месяца до довыборов депутата в Псковское областное Собрание, депутата Псковской городской думы, глав 6 районов. Ранее вы давали достаточно уклончивые ответы по поводу участия в выборах «справедливоросов». Мне кажется, что уже настает время конкретных ответов. Будет ли «Справедливая Россия» участвовать в выборах, если да, то где? Можете ли сейчас назвать фамилии кандидатов?

Олег Брячак: Теперь я могу ответить на ваш вопрос более конкретно. Мы будем участвовать в выборах, и участвовать будем везде. Фамилии кандидатов я пока не могу назвать. У нас в субботу будет партийная конференция, на которой мы будем выдвигать кандидатов и согласовывать. Только после этого фамилии будут озвучены. Я еще раз хочу сказать, что на сегодняшний день выборы глав районов нам, как политической силе, не совсем интересны. Мы примем участие, но каких-то боевых действий от нас ожидать не стоит.

Александр Савенко: Это касается районов. А в Пскове будете более активны?

Олег Брячак: Наверное, нет. Я еще раз говорю, там будет битва КПРФ и «Единой России».

Александр Савенко: Наше время в эфире подошло к концу. Сегодня вместе с нами был депутат Псковской городской думы, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак. Спасибо за участие в эфире и до новых встреч. До свидания.

Александр Савенко: Спасибо вам, до свидания.