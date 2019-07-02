Общество

Лев Шлосберг выразил личную поддержку Ульяне Михайловой

Депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг («Яблоко») выступил в поддержку лидера Псковского областного совета профсоюзов Ульяны Михайловой и призвал коллег по парламенту уделить этому вопросу внимание, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с очередной сессии заксобрания, которая проходит сегодня, 4 июля.

«Главное политическое событие вчерашнего дня - это возбуждение уголовного дела по факту незаконного предпринимательства в Псковоблсовпрофе», - заявил он и подчеркнул, что такие события показывают, что «политическая позиция депутата может быть наказуема». По его мнению, от того, насколько громко и публично будет обсуждаться и освещаться дело Псковоблсовпрофа, зависит то, что будет происходить дальше.

Депутат также напомнил, что основанием для возбуждения уголовного дела стала деятельность гидрохимической лаборатории организации.

«Я выражаю личную поддержку Ульяне Михайловой и надеюсь на общественный и депутатский контроль за делом», - заключил Лев Шлосберг.