Общество

Депутаты рассчитывают, что администрация области возьмет на себя не менее 50% расходов газеты «Псковские новости»

Депутаты Псковской гордумы рассчитывают, что администрация Псковской области, войдя в состав учредителей муниципальной газеты «Псковские новости», будет покрывать не менее 50% расходов издания. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение на сессии гордумы 12 июля высказал председатель правового комитета гордумы Эдуард Белов.

Напомним, в дополнительную повестку сессии включен вопрос: «О внесении изменений в решение Псковской городской Думы от 19 февраля 2010 года «Об учреждении в муниципальном образовании «город Псков» печатного СМИ - муниципальной газеты «Псковские новости» и даче согласия администрации города на создание муниципального автономного учреждения муниципального образования «Город Псков» «Редакция газеты «Псковские новости»».

Как пояснил на сессии Эдуард Белов, данный вопрос ранее был рассмотрен на комитете, на заседании фракции «Единой России» и на наблюдательном совете газеты. Принято решение ввести третьего учредителя газеты - администрацию Псковской области, и прописать обязанности, которые берет на себя входящая сторона.

«Газета обходится городскому бюджету в 5,5 млн рублей, а с учетом допфинансирования - в порядка 7 млн рублей. Мы могли бы их потратить на другие нужды, но газета должна быть. Это рупор, орган, который пишет об ОМСУ и публикует нормативно-правовые акты гордумы. Мы предполагаем, что входящий в состав газеты новый учредитель будет покрывать расходы газеты в сумме не менее 50% от общей сметы расходов - не менее 3,5 млн рублей», - отметил Белов.

Также, по его словам, в процессе обсуждения перспектив повышения эффективности муниципального издания обсуждался вопрос о привлечении спонсора в состав учредителей.

«Ситуация открытая, в число учредителей может войти любая организация, которая способна эту газету поддержать», - пояснил депутат.

Продолжилось обсуждение вопроса дискуссией об эффективности работы муниципальной газеты. Депутат Дмитрий Барабанов предложил увеличить число депутатов, входящих в наблюдательный совет, с двух до 4 человек.