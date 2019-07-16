Опубликована программа празднования Дня ВДВ в Великих Луках

Опубликована программа празднования Дня Воздушно-десантных войск в Великих Луках. Мероприятия традиционно пройдут 2 августа.
- 14:00-15:00 Открытие информационной в честь легендарной 6 роты, возложение цветов.
- 15:30-16:30 Митинг возле памятного знака воинам погибшим в мирное время.
- 16:30-17:00 Торжественное шествие колонны от Драматического театра к летней эстраде с участием военной техники.
- 17:00-22:00 Концертная программа с участием творческих коллективов города Великие Луки и других городов Псковской области.
На празднике будет работать полевая кухня с армейской кашей, будут проводиться спортивно-развлекательные мероприятия для детей и взрослых.