Общество

Приставы озвучили цены на арестованные автомобили, выставленные на следующие торги в Пскове

В Пскове на торгах по продаже арестованного имущества выставят 5 лотов движимого имущества. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области, аукцион состоится 8 августа.

Источник: pixabay.com

Так, заявленные лоты:

- автомобиль «BMW 116I», 2010 года выпуска, белого цвета. Начальная цена лота - 450 тысяч рублей. Цена задатка - 22 500 рублей, шаг аукциона - 5 тысяч рублей. Местонахождение - Псков;

- автомобиль «Peugeot 4007», 2008 года выпуска, темно-серого цвета. Начальная цена лота - 518 тысяч рублей. Цена задатка - 259 тысяч рублей, шаг аукциона - 6 тысяч рублей. Местонахождение - Новосокольнический район;

- экскаватор-погрузчик «Амкодор 702 ЕА». Начальная цена лота - 549 656 рублей 25 копеек. Цена задатка - 274 830 рублей, шаг аукциона - 6 тысяч рублей. Местонахождение - Псков;

- погрузчик одноковшовый «LG 963». Начальная цена лота - 731 250 рублей. Цена задатка - 365 625 рублей, шаг аукциона - 8 тысяч рублей. Местонахождение - Псков;

- автомобиль «Chevrolet Cruze», 2013 года выпуска, белого цвета. Начальная цена лота - 746 тысяч рублей. Цена задатка - 37 300 рублей, шаг аукциона - 8 тысяч рублей. Местонахождение - Псковский район.

В ведомстве отметили, что получить образец заявки на участие в торгах по установленной форме, заключить договор о задатке, а также ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов, заинтересованные лица могут в Межрегиональном территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях. По адресу: Псков, улица Конная, 10, 2 этаж (по рабочим дням - с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, по пятницам и в праздничные дни - с 09.00 до 13.00, 14.00 до 16.00).