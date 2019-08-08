Общество

Псковичка Анна Адельгейм выиграла грант Росмолодежи на проведение конкурса «В РиFMу»

В завершение Форума молодых семей, который прошел 5—9 августа в Псковской области, состоялось торжественное награждение победителей всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи.

По итогам рассмотрения представленных заявок, обладателями грантовой поддержки стали 9 человек. Среди них есть и представитель Псковской области. Сертификат на сумму 190 тыс рублей получила псковичка Анна Адельгейм. На средства гранта она планирует организовать радиоконкурс молодых поэтов «В РиFMу», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Самый большой грант в размере 1,5 млн рублей получил проект создания Центра поддержки детско-юношескоговолонтерства, представленный Иваном Новоселовым. Идея организации клуба молодых семей «Моя семья — моя гордость», предложенная Екатериной Юсуповой, получила грантовую поддержку в размере 700 тыс рублей.

По 400 тыс рублей получили на реализацию своих проектов Анастасия Тукачева и Алеся Нестерович. Они направят средства соответственно: на работу по развитию социальных и коммуникативных навыков детей и молодёжи с расстройством аутистического спектра и детским церебральным параличом, а также на организацию культурно-досугового проекта «Активные каникулы».

Анастасия Удовиченко выиграла грант в размере 285 тыс рублей на реализацию проекта «Семейное пространство — как дома», Алексей Юргулевич получил 245 тыс рублей на создание студии спортивного семейного развития.

Грант в размере 156 тыс рублей получил Тимур Амирханов на проведение чемпионата по радиоуправляемым моделям танков «Танковый форсаж», 100 тыс рублей для реализации проекта «Марафон семейного волонтерства» получила Зиля Амирханова.

Напомним, Всероссийский форум молодых семей в Псковской области проходил впервые. Его участниками стали около 400 человек из 42 субъектов РФ, 180 делегатов представляли Псковскую область.

Мероприятие было организовано Федеральным агентством по делам молодежи. Организационную поддержку в его проведении оказывали администрация Псковской области, Псковский государственный университет, Ассоциация организаций по защите семьи и национальная родительская Ассоциация.