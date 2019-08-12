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Общество

Судебные приставы Пскова и Псковского района будут принимать граждан в рабочие дни ежедневно

13.08.2019 18:45|ПсковКомментариев: 0

В связи с увеличением потока граждан, приходящих на приём к судебным приставам, руководством регионального ведомства принято решение об организации ежедневного приема граждан судебными приставами-исполнителями. Такой приём граждан начался в ОСП с 12 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Ежедневный прием осуществляется на базе ОСП г. Пскова №1, ОСП г. Пскова №2, ОСП Псковского района в единой зоне приема. Данные ОСП расположены по адресу г. Псков, ул. М. Горького, д. 1.
Граждане, чьи исполнительные производства находятся на исполнении в вышеперечисленных ОСП, могут в любой рабочий день недели, в удобное для них время обратиться к судебным приставам по всем вопросам деятельности службы, получить необходимую информацию, а также оплатить задолженность.
Часы работы отделов судебных приставов:
пн - чт: 9:00 - 18:00, пятница: 9:00 - 16:45, обед: 13:00 - 13:45

Теги: #пристав #прием граждан
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 
 
опрос
В администрации Псковской области утверждены требования к внешнему виду госслужащих. Поддерживаете ли вы введение дресс-кода?
В опросе приняло участие 812 человек
13.08.2019, 19:030 «Аэрофлот» изменит правила доступа в бизнес-залы аэропортов 13.08.2019, 18:450 Судебные приставы Пскова и Псковского района будут принимать граждан в рабочие дни ежедневно 13.08.2019, 18:300 Декан факультета менеджмента ПсковГУ: «Наш факультет продолжает держать планку» 13.08.2019, 18:150 Кабмин выделил около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров
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13.08.2019, 17:010 На задымление в квартире на Максима Горького в Пскове выехало 4 пожарных машины 13.08.2019, 16:480 Первое издание рассказов Михаила Булгакова с автографом и другие ценности задержаны на границе Псковской области 13.08.2019, 16:400 «Убитые дороги»: Будут ли в Пскове велодорожки? 13.08.2019, 16:362 Светофор не работает на пересечении Рижского проспекта и улицы Коммунальной в Пскове
13.08.2019, 16:353 Игорь Савицкий: У государства, которое искажает свое прошлое, будет кривое будущее 13.08.2019, 16:270 Митрополит Тихон поделился планами работы Псковской епархии 13.08.2019, 16:140 Житель Псковской области задержан в Петербурге по подозрению в нападении на иностранцев 13.08.2019, 16:111 Максимум услуг связи для всей семьи: «Ростелеком» обновил пакетные предложения для жителей Псковской области
13.08.2019, 15:520 Медики предупредили о появлении в России опасных тропических клопов 13.08.2019, 15:470 Количество молодых учителей в российских школах до 2029 года не возрастет 13.08.2019, 15:463 В Пскове выбрали нового главного архитектора 13.08.2019, 15:409 Игорь Савицкий высказал мнение, почему молодежь не хочет заниматься бизнесом
13.08.2019, 15:380 Дом офицеров приглашает школьников отпраздновать 1 сентября 13.08.2019, 15:340 Размещены промежуточные отчеты кадастровой оценки объектов капитального строительства 13.08.2019, 15:273 В Генпрокуратуре заявили, что в России прекратился рост коррупции 13.08.2019, 15:240 Экологическую акцию «Планета без пакета» провели единороссы в Пскове
13.08.2019, 15:230 В Псковской области прошла акция «Безопасность детства - 2019» 13.08.2019, 15:210 «Король Лев» стал самым кассовым анимационным фильмом в истории 13.08.2019, 15:120 В России вступил в силу закон о безальтернативных платных дорогах 13.08.2019, 15:110 «Эхономика» c Игорем Савицким. ВИДЕО
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Судебные приставы Пскова и Псковского района будут принимать граждан в рабочие дни ежедневно : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Общество

Судебные приставы Пскова и Псковского района будут принимать граждан в рабочие дни ежедневно

13.08.2019 18:45|ПсковКомментариев: 0

В связи с увеличением потока граждан, приходящих на приём к судебным приставам, руководством регионального ведомства принято решение об организации ежедневного приема граждан судебными приставами-исполнителями. Такой приём граждан начался в ОСП с 12 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Ежедневный прием осуществляется на базе ОСП г. Пскова №1, ОСП г. Пскова №2, ОСП Псковского района в единой зоне приема. Данные ОСП расположены по адресу г. Псков, ул. М. Горького, д. 1.
Граждане, чьи исполнительные производства находятся на исполнении в вышеперечисленных ОСП, могут в любой рабочий день недели, в удобное для них время обратиться к судебным приставам по всем вопросам деятельности службы, получить необходимую информацию, а также оплатить задолженность.
Часы работы отделов судебных приставов:
пн - чт: 9:00 - 18:00, пятница: 9:00 - 16:45, обед: 13:00 - 13:45

Теги: #пристав #прием граждан
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В администрации Псковской области утверждены требования к внешнему виду госслужащих. Поддерживаете ли вы введение дресс-кода?
В опросе приняло участие 812 человек
13.08.2019, 19:030 «Аэрофлот» изменит правила доступа в бизнес-залы аэропортов 13.08.2019, 18:450 Судебные приставы Пскова и Псковского района будут принимать граждан в рабочие дни ежедневно 13.08.2019, 18:300 Декан факультета менеджмента ПсковГУ: «Наш факультет продолжает держать планку» 13.08.2019, 18:150 Кабмин выделил около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров
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13.08.2019, 15:380 Дом офицеров приглашает школьников отпраздновать 1 сентября 13.08.2019, 15:340 Размещены промежуточные отчеты кадастровой оценки объектов капитального строительства 13.08.2019, 15:273 В Генпрокуратуре заявили, что в России прекратился рост коррупции 13.08.2019, 15:240 Экологическую акцию «Планета без пакета» провели единороссы в Пскове
13.08.2019, 15:230 В Псковской области прошла акция «Безопасность детства - 2019» 13.08.2019, 15:210 «Король Лев» стал самым кассовым анимационным фильмом в истории 13.08.2019, 15:120 В России вступил в силу закон о безальтернативных платных дорогах 13.08.2019, 15:110 «Эхономика» c Игорем Савицким. ВИДЕО
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13.08.2019, 13:230 ПФР: Счета эскроу обезопасят псковичей - владельцев маткапитала от недобросовестных застройщиков 13.08.2019, 13:030 Дмитрий Шахов: Фундаментальные выборные права человека в Пскове соблюдаются лучше, чем в Москве 13.08.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Игорем Савицким 13.08.2019, 12:510 Презентация книги ветерана ВДВ Павла Гущи состоится 17 августа
13.08.2019, 12:440 Еще 90 кубометров мусора вывез «Экопром» с острова Залита 13.08.2019, 12:410 Концерт «Золото Вены» состоится на террасе отеля «Покровский» 23 августа 13.08.2019, 12:391 В Псковской области появятся денежные сертификаты на дополнительное образование детей 13.08.2019, 12:240 Прием заявок на участие в «Походе первокурсника» стартует 1 сентября
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