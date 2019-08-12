Общество

Судебные приставы Пскова и Псковского района будут принимать граждан в рабочие дни ежедневно

В связи с увеличением потока граждан, приходящих на приём к судебным приставам, руководством регионального ведомства принято решение об организации ежедневного приема граждан судебными приставами-исполнителями. Такой приём граждан начался в ОСП с 12 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Ежедневный прием осуществляется на базе ОСП г. Пскова №1, ОСП г. Пскова №2, ОСП Псковского района в единой зоне приема. Данные ОСП расположены по адресу г. Псков, ул. М. Горького, д. 1.

Граждане, чьи исполнительные производства находятся на исполнении в вышеперечисленных ОСП, могут в любой рабочий день недели, в удобное для них время обратиться к судебным приставам по всем вопросам деятельности службы, получить необходимую информацию, а также оплатить задолженность.

Часы работы отделов судебных приставов:

пн - чт: 9:00 - 18:00, пятница: 9:00 - 16:45, обед: 13:00 - 13:45