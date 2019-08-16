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Общество

Поздравление Михаила Ведерникова с 75-летием со дня образования Псковской области. СТЕНОГРАММА

23.08.2019 15:56|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 23 августа, выступил на торжественном мероприятии, посвященном 75-летию со дня образования региона. Предлагаем стенограмму выступления:

«Поздравляю вас с 75-летием со дня образования нашей Псковской области!

Говоря о значимости нашего региона, мы чаще всего вспоминаем его древнюю историю. Это отметил в своем поздравлении Президент России, мы увидели это в презентационном ролике.

Особая роль Псковской земли отмечается в становлении и защите российской государственности, русской православной культуры. Мы отдаём дань уважения тем, чьи творения по праву пополнили список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Это наша историческая память, которую мы бережно храним и искренне ценим. Но сегодня, в день 75-летия области, я хочу сказать о современной истории региона и о его жителях.

Ведь именно их трудом уже 4-й год подряд темп роста промышленности в Псковской области в 3 раза превышает среднероссийский.

С 2012 года в регионе началась работа по созданию особой экономической зоны, в 2016 году создан один из наиболее эффективных кластеров России. Два этих проекта заложили фундамент промышленного роста на долгие годы вперёд.

Жители области, работающие в сельском хозяйстве, обеспечивают самую высокую динамику в отрасли среди регионов Северо-Западного федерального округа с 2013 года.

Здесь особенно ценен вклад не только наших агропромышленных гигантов, но и частных фермеров и производителей, которые насыщают рынок уникальными по рецептуре, экологически чистыми продуктами.

В торговле, туризме, строительстве, – по всем важнейшим экономическим показателям мы вышли на путь стабильного развития и сохраняем достойную динамику.

Общими усилиями Псковская область шаг за шагом отыгрывает утерянные за сложные годы позиции. Есть важные достижения в социальной сфере, транспортной и дорожной инфраструктуре.

Впервые в современной истории была построена новая школа – в Великих Луках. На подходе вторая – в городе Дно, а затем – в Гдове.

Мы открыли первый детский технопарк «Кванториум» в Пскове, и аналогичный проект будет реализован в Великих Луках.

Приятно отметить, что эти изменения в сфере образования сопровождаются победами на федеральном уровне – в 2018 году наш учитель, Илья Казанцев, вошёл в число пяти лауреатов Всероссийского конкурса «Учитель года – 2018».

При поддержке Федерации построен Онкологический диспансер и Перинатальный центр. За последние полтора года было значительно усилено первичное звено здравоохранения новой техникой, ФАПами, диагностическими комплексами.

никогда широко в социальной сфере представлены общественные и благотворительные организации. В особенности, которые помогают детям:

– Это Центр лечебной педагогики, для изучения опыта которого к нам приезжают со всей России;

– Социальный городок, на завершение строительства которого мы в этом году получили 250 млн рублей;

– Центр равных возможностей для детей-сирот «Вверх», который выиграл грант УЕФА на строительство футбольного поля.

Для региона, где железные дороги играют ключевую роль в истории возникновения сразу нескольких городов и посёлков, особенно важны новые шаги в сфере транспортной инфраструктуры.

С 2018 года у нас возобновилось скоростное железнодорожное сообщение с Санкт-Петербургом, обсуждается возможность запуска новых маршрутов, в том числе в прибалтийские государства. Мы прорабатываем с РЖД вопрос запуска ночной, четвертой пары «Ласточки» по маршруту СПб – Псков – Печоры.

В прошлом году вновь на стабильной основе заработал аэропорт. Мы внедрили новые стандарты качества на автомобильных дорогах, и они уже сейчас применяются при строительстве новых региональных объектов.

За последние два года мы имели возможность неоднократно убедиться, что Псковская область по-прежнему играет важную роль в культурной жизни нашей страны, и готова добиваться результатов в этом направлении.

Путём непростых переговоров был запущен и реализован проект Туристско-рекреационного кластера «Псковский», который фактически возродил туристическую отрасль в регионе.

Его инфраструктурой ежегодно пользуются десятки тысяч жителей и гостей Псковской области. Мы ежегодно фиксируем рост турпотока до 10-15%.

При поддержке федерального центра, мы начали реализацию второго проекта - туркластера «Духовные истоки». Уверен, он также даст отрасли серьёзный толчок развитию туротрасли.

Наши фестивали, праздники, произведения привлекают всё больше зрителей, туристов и гостей.

Так, Дни пушкинской поэзии и русской культуры в 2018 и 2019 годах собирали более 20 тысяч участников, – такого не было уже несколько десятилетий.

При непосредственном содействии Русской Православной Церкви и личном участии нашего митрополита Тихона стартовала работа по реконструкции целого ряда важнейших архитектурных объектов на всей территории области.

С каждым годом расширяется событийная сетка, охватывая новые ниши: фестиваль кинематографа, гастрономии, колокольного звона, хорового пения, астрономии.

Важно, что все больше энтузиастов, общественников, бизнесменов готовы вкладывать свои силы в это направление, насыщать повесткой каждый сезон, каждый месяц.

время Международных Ганзейских дней Нового времени наши коллективы дали блестящие концерты, которые получили высокие оценки от гостей и участников фестиваля. Особенно отличились сводный детский хор Псковской области, ансамбль псковских гусляров.

Ещё один отличный показатель: псковский спектакль «Река Потудань» в прошлом году был номинирован на престижную российскую национальную театральную премию «Золотая маска».

Культура Псковской области, наше архитектурное наследие, кухня, местные ремёсла сегодня вызывают искренний интерес.

Неслучайно бизнес начал реконструировать старинные объекты, возрождать исторические рецепты, традиции, – всё это быстро находит свою аудиторию.

И, конечно, я бы хотел отдать должное нашим спортсменам, которые в 2018 году взяли 5 призовых мест на международных соревнованиях.

Уверен, что новые объекты в Пскове, Великих Луках, в наших районах, помогут увеличить в будущем число наград наших спортсменов.

Всё это – результат многолетней системной работы, которую в жёстких условиях хронической нехватки средств проводили команды неравнодушных, высокопрофессиональных и сильных людей.

Сегодня в этом зале присутствуют мои коллеги, которые в разное время руководили регионом и работали на благо Псковской области. Хочу сказать вам искренние слова благодарности за ту основу, которую вы заложили.

Особую признательность хочу выразить Андрею Анатольевичу Турчаку, который продолжает отстаивать интересы Псковской области на федеральном уровне, и за последние два года помог реализовать целый ряд значимых для региона проектов.

У нашей области много друзей, и мы искренне ценим их внимание и помощь в сложных ситуациях.

Псковская земля испокон веков была ключевым форпостом нашей страны, и мы с гордостью продолжаем выполнять этот почётный долг. Воинскую славу региона укрепляют части и соединения воздушно-десантных и мотострелковых войск, разведчиков, летчиков, моряков, ракетчиков, связистов.

Но отмечая 75-летие региона, можно объективно признать, что мы также и крупный культурный, религиозный центр с большим потенциалом в сфере экономики.

Нам ещё многое предстоит сделать, чтобы в полной мере раскрыть этот потенциал, но мы уверенно движемся в этом направлении, рука об руку с нашими друзьями, партнёрами и коллегами.

Поздравляю каждого жителя Псковской области с юбилеем и от всей души благодарю за достойный труд.

С праздником, с днем образования нашей области!»

Источник: Псковская Лента Новостей
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