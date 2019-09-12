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Общество

Деятельность Детской деревни - SOS Псков станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

12.09.2019 17:08|ПсковКомментариев: 0

В пятницу, 13 сентября, в 10.00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная деятельности Детской деревни - SOS Псков.

Детская деревня SOS торжественно открылась в Псковском районе в 2010 году. Этот проект, ставший альтернативой традиционным детским домам, был начат в регионе в 2007 году с целью создания условий семейного воспитания детей-сирот и их подготовки к самостоятельной жизни. С тех пор на специально выделенной площадке в деревне Борисовичи Псковского района было построено несколько коттеджей - семейных домов, в которых живет семья: пять-семь детей и «профессиональная» приемная мама.

Что такое Детская деревня - SOS Псков сегодня? Какие проекты реализуются? Как здесь помогают детям и приемным семьям? Кто поддерживает учреждение? С какими проблемами приходится сталкиваться, и все ли из них удается решить? Какие планы на будущее строят в псковской Детской деревне SOS?

 

На эти и другие вопросы ответят спикеры пресс-конференции:

• директор учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детская деревня - SOS Псков» Соловьев Игорь Иванович

• психолог «Детская деревня - SOS Псков» Гаврилова Елена Анатольевна

 

В ходе пресс-конференции также будет поднят вопрос о том, почему дети сегодня остаются без попечения и охотно ли псковичи берут на себя ответственность по усыновлению и опеке над детьми.

 

Дата проведения: 13 сентября. Начало в 10:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

Аккредитация в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07, либо по эл. почте: alexd77@pln-pskov.ru.

Теги: #общественный пресс-центр ПЛН #детская деревня-SOS
Источник: Псковская Лента Новостей
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