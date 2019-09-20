Общество

На общественные работы отправился пушкиногорец за неуплату штрафа в срок

В ОСП Пушкиногорского, Новоржевского, Бежаницкого и Локнянского районов на исполнении находится постановление суда о взыскании с гражданина Н. штрафа на сумму в 5 тысяч рублей, как наказание по административному правонарушению.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, свой штраф Н. получил по ст. 6.1.1. КоАП РФ «Побои». В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях он должен был оплатить его в 60-дневный срок.

Однако, не имея на то уважительных причин, должник не оплатил штраф по истечении данного срока. В связи с этим, когда гражданин явился на прием в отдел, судебным приставом-исполнителем был составлен на него протокол по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». За данное правонарушение Н. назначено наказание в виде 20 часов обязательных работ.

Кроме того, Н. было предъявлено требование о предоставлении имущества для составления акта описи и ареста. Но, на данное требование должник отреагировал отрицательно. В связи с чем, получил второй административный протокол, только уже по ст. 17.8 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов». По данному административному правонарушению судом вынесено решение в виде административного штрафа на 1 тысячу рублей.

Таким образом, за неуплату штрафа, взыскиваемая сумма с должника не только увеличилась, но ему придется еще и 20 часов провести на общественно-полезных работах.