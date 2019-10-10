Общество

На время осенних каникул Псков станет самым дешевым авианаправлением

Эксперты отмечают, что в период осенних школьных каникул Псков станет самым дешевым авианаправлением. Об этом пишет интернет-сервис для путешественников Biletix.

«На данный момент самые доступные перелеты в период школьных каникул по России - в Псков (туда-обратно от 3 079 рублей), в Казань (от 3 397 рублей) и в Санкт-Петербург (от 3 498 рублей). За границей - в Латвию (от 4 394 рублей), в Венгрию (от 4 648 рублей) и в Белоруссию (от 4 978 рублей)» - такие данные приводит портал.

Кроме того, аналитики отметили, что направление Москва - Псков является самым доступным направлением для перелетов в этот период, в разрезе всей России.

Также портал уточняет, что средний чек авиабилета туда-обратно по России на пассажира-школьника в период школьных каникул снизился с 8 397 до 8 289 рублей, то есть подешевел на 1,3%. За границу - вырос с 21 124 до 26 350 рублей, то есть на 24%.

Напомним, школьные осенью российские школьники будут отдыхать с 26 октября по 5 ноября.