Общество

Шестая праздничная «Ретро-вечеринка» для двух 85-летних юбиляров состоится в Пскове

Шестая праздничная «Ретро-вечеринка» для двух 85-летних юбиляров состоится 17 октября в в одном из псковских ресторанов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Российского Красного Креста, на праздник к Валентине Мануйловой и Валентине Ефимовой придут более 30 пожилых людей из числа подруг и единомышленников.

Как всегда, организаторы юбилея подготовили праздничную программу при поддержке вокальной группы из числа геронтоволонтеров проекта под руководством Заслуженного работника культуры России Маргариты Михайловой.

Это последний, завершающий юбилей «Ретро-вечеринка» из цикла мероприятий проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей - детей войны» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Эта юбилейная встреча станет необычной не только потому, что торжество организовано сразу для двух юбиляров, но и нее будут приглашены юбиляры, которым Псковский Красный Крест устраивал праздничные встречи. Это Антонина Данилова, Тамара Прохожева, Ирина Новожилова, Людмила Старченкова и Ольга Шкабарина. Все они женщины с нелегкой судьбой, женщины - труженицы, сумевшие сохранить в своем сердце молодость души, оптимизм, любовь к людям.

За время организации юбилейных мероприятий «Ретро-вечеринка» приобрела друзей и верных помощников. Всех тех, кто помогал в проведении праздников, Псковский Красный Крест искренне благодарит за чуткость и внимание, добрые дела и отзывчивость. Среди них генеральный директор ООО «Псковцвет» Роман Закарян, депутат Псковской городской Думы Денис Иванов, генеральный директор ООО «Формоза-сервис» Дмитрий Горяченков, - руководитель дополнительного офиса кредитного потребительского кооператива «Юнион Финанс» Андрей Андрушко, председатель Армянской общины «Урарту» Меружан Вермишян и генеральный директор гостиничного комплекса «Покровский» Ирина Кухи.

Псковское региональное отделение РКК надеется на пополнение круга участников движения добрых дел и приглашает псковичей стать активными участниками и новыми друзьями в помощи пожилым людям из числа детей войны и оказать дополнительную помощь в организации и проведении мероприятий проекта.

Ваши предложения с благодарностью примут по телефону в Пскове (8112) 72-09-11.