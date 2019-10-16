Шестая праздничная «Ретро-вечеринка» для двух 85-летних юбиляров состоится в Пскове

Шестая праздничная «Ретро-вечеринка» для двух 85-летних юбиляров состоится 17 октября в в одном из псковских ресторанов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Российского Красного Креста, на праздник к Валентине Мануйловой и Валентине Ефимовой придут более 30 пожилых людей из числа подруг и единомышленников.
Как всегда, организаторы юбилея подготовили праздничную программу при поддержке вокальной группы из числа геронтоволонтеров проекта под руководством Заслуженного работника культуры России Маргариты Михайловой.
Эта юбилейная встреча станет необычной не только потому, что торжество организовано сразу для двух юбиляров, но и нее будут приглашены юбиляры, которым Псковский Красный Крест устраивал праздничные встречи. Это Антонина Данилова, Тамара Прохожева, Ирина Новожилова, Людмила Старченкова и Ольга Шкабарина. Все они женщины с нелегкой судьбой, женщины - труженицы, сумевшие сохранить в своем сердце молодость души, оптимизм, любовь к людям.
За время организации юбилейных мероприятий «Ретро-вечеринка» приобрела друзей и верных помощников. Всех тех, кто помогал в проведении праздников, Псковский Красный Крест искренне благодарит за чуткость и внимание, добрые дела и отзывчивость. Среди них генеральный директор ООО «Псковцвет» Роман Закарян, депутат Псковской городской Думы Денис Иванов, генеральный директор ООО «Формоза-сервис» Дмитрий Горяченков, - руководитель дополнительного офиса кредитного потребительского кооператива «Юнион Финанс» Андрей Андрушко, председатель Армянской общины «Урарту» Меружан Вермишян и генеральный директор гостиничного комплекса «Покровский» Ирина Кухи.
Псковское региональное отделение РКК надеется на пополнение круга участников движения добрых дел и приглашает псковичей стать активными участниками и новыми друзьями в помощи пожилым людям из числа детей войны и оказать дополнительную помощь в организации и проведении мероприятий проекта.
Ваши предложения с благодарностью примут по телефону в Пскове (8112) 72-09-11.